Sob comando de Ballmer e Nadella, Microsoft revela os dois extremos da liderança corporativa

Quando Steve Ballmer assumiu o comando da Microsoft em 2000, a empresa já era uma potência consolidada do setor de tecnologia.

Seu estilo de liderança agressivo e voltado à operação fez a receita anual saltar de US$ 25 bilhões para US$ 78 bilhões em 14 anos.

A prioridade era o caixa, a previsibilidade e o domínio de mercado. Mas essa busca por estabilidade teve seu preço: a inovação foi colocada em segundo plano, e a Microsoft começou a perder relevância em áreas estratégicas como computação móvel.

Transformação com foco em inovação

Em 2014, Satya Nadella assumiu a liderança em um momento crítico. A companhia precisava se reinventar.

Nadella então promoveu uma guinada completa, posicionando a empresa como líder em computação em nuvem e inteligência artificial.

Apostou em transformação cultural e tecnológica, promovendo uma mentalidade colaborativa e um ambiente que valorizava riscos calculados e inovação.

Essa abordagem, embora arriscada, fez com que o valor de mercado da Microsoft ultrapassasse US$ 2 trilhões.

Dois líderes, duas Microsofts. A primeira, eficiente e previsível; a segunda, inovadora e adaptável. Esse contraste escancara um dilema central da liderança corporativa: como equilibrar crescimento estável com a necessidade constante de inovação?

