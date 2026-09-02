Liqi e XDC renovam acordo com compromisso de tokenizar R$ 10,2 bilhões

A tokenizadora Liqi e o blockchain XDC Network renovaram o acordo de exclusividade para tokenização de ativos com um compromisso de tokenizar US$ 2 bilhões, o equivalente a R$ 10,2 bilhões, até 2028. Do total, já foram entregues US$ 500 milhões, ou R$ 2,5 bilhões, dentro do contrato de exclusividade.

Em nota, a Liqi afirma que cumpriu a meta em cerca de 15 meses, nove antes do prazo, e hoje tem R$ 4,3 bilhões em ativos tokenizados na XDC. A empresa é a maior emisora de ativos de renda fixa no blockchain criado em Singapura.

Daniel Coquieri, CEO e cofundador da Liqi, diz que o compromisso demonstra que esse não é um piloto de blockchain, e sim um trabalho no que as empresas acreditam que será o trilho por onde passará o crédito de bancos e originadores regulados.

Já Diego Consimo, head para a América Latina da XDC Network, afirma que o mais relevante na parceria é a qualidade dos ativos que estão chegando para o blockchain. “Estamos falando de operações de crédito estruturadas, originadas dentro do mercado financeiro regulado e que passam a utilizar blockchain como parte efetiva de sua infraestrutura”, diz.

Tokenização é o processo de transformar a representação de um ativo (como um imóvel, uma obra de arte, uma dívida ou até recebíveis) em um criptoativo registrado em um blockchain. Na prática, o token funciona como uma representação digital dos direitos econômicos ou de propriedade associados àquele ativo, conforme as regras da operação.

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