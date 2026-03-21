Esporte

Milan x Torino: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam neste sábado, no San Siro, pela 30ª rodada da Serie A; vice-líder recebe equipe da parte baixa da tabela em busca de manter pressão sobre a Inter

MILAN, ITALY - MAY 09: Christian Pulisic of AC Milan celebrates scoring his team's second goal during the Serie A match between AC Milan and Bologna at Stadio Giuseppe Meazza on May 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) (Marco Luzzani/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de março de 2026 às 00h01.

Milan e Torino se enfrentam neste sábado, 21, às 14h, no horário de Brasília, no Stadio Giuseppe Meazza, o San Siro, em Milão, pela 30ª rodada da Serie A 2025/26. Veja prováveis escalações.

Como chega o Milan

Vice-líder do Campeonato Italiano com 60 pontos, o Milan chega pressionado a vencer após tropeçar na última rodada — derrota por 1 a 0 para a Lazio. O técnico Massimiliano Allegri comanda um time que perdeu apenas uma vez em casa nos últimos 14 jogos no San Siro.

No histórico geral contra o Torino, o domínio milanista é claro: 76 vitórias em 196 confrontos.

Como chega o Torino

O Torino ocupa a 14ª colocação com 33 pontos e ainda luta por pontos importantes na reta final da temporada. A equipe chega embalada após golear o Parma por 4 a 1 na última rodada, mas tem histórico ruim como visitante: cinco jogos consecutivos sem vitória fora de casa, com derrotas nos dois últimos.

O técnico Roberto D'Aversa nunca venceu o Milan em nove confrontos — dois empates e sete derrotas.

No primeiro turno, em dezembro, o Milan venceu de virada por 3 a 2 em Turim.

Onde assistir Milan x Torino ao vivo pela Serie A

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e pelos canais ESPN. A CazéTV também exibe partidas selecionadas da Serie A.

Prováveis escalações

  • Milan (técnico: Massimiliano Allegri)
    • Mike Maignan; Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic e Alexis Saelemaekers; Luka Modrić, Youssouf Fofana e Pervis Estupiñán; Ardon Jashari, Rafael Leão e Christian Pulisic.
  • Torino (técnico: Roberto D'Aversa)
    • Alberto Paleari; Saúl Coco, Ardian Ismajli, Enzo Ebosse e Marcus Pedersen; Rafael Obrador, Emirhan Ilkhan e Gvidas Gineitis; Nikola Vlasic, Giovanni Simeone e Che Adams.
Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuAgenda de jogos

