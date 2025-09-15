Jogos de hoje, segunda-feira, 15 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A programação de segunda-feira, 15, será recheado de emoção nos campos, com destaque para os confrontos internacionais e nacionais. A Champions League Asiática traz duas partidas importantes, com Al Wahda x Al Ittihad e Al Ahli x Nasaf buscando vaga nas fases seguintes.

No futebol europeu, a Série A Italiana terá o jogo entre Hellas Verona e Cremonese, enquanto a La Liga apresenta o Espanyol x Mallorca e o Real Zaragoza x Albacete pela segunda divisão. No Brasil, o Brasileirão Série B movimenta a tarde com os jogos Ferroviária x Novorizontino e CRB x Amazonas, além do jogo do Brasileirão entre Bahia x Cruzeiro. O futebol feminino também ganha destaque com o clássico Atlético San Luis (F) x León (F) no Campeonato Mexicano Feminino e o Liga Nacional de Futsal com o confronto Corinthians x Cruzeiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato Letão

11h30 - Daugava x Grobina - Canal GOAT e OneFootball

Champions League Asiática

13h - Al Wahda x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+

15h15 - Al Ahli x Nasaf - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

13h30 - Hellas Verona x Cremonese - ESPN 3 e Disney+

15h45 - Como x Genoa - Disney+

Campeonato Turco

14h - Rizespor x Genclerbirligi - Disney+

Campeonato Islandês

15h - Breidablik x IB Vestmannaeyja - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Espanhol

15h30 - Real Zaragoza x Albacete (2ª Divisão) - Disney+

16h - Espanyol x Mallorca - Disney+

Brasileirão Série B

19h - Ferroviária x Novorizontino - ESPN e Disney+

21h30 - CRB x Amazonas - SportyNet e Disney+

Brasileirão

20h - Bahia x Cruzeiro - Sportv e Premiere

Campeonato Mexicano Feminino

20h - Atlético San Luis (F) x León (F) - Disney+

Liga Nacional de Futsal