Pagar mais? ESPN e Fox lançam streamings esportivos nos EUA

Com novos lançamentos, espectadores podem precisar assinar até cinco plataformas para acompanhar todos os jogos de seus times favoritos

Pacotes combinados da ESPN e Fox tentam simplificar, mas fãs ainda precisam fazer várias assinaturas (SOPA Images/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 04h03.

A ESPN e a Fox lançaram nos EUA novos serviços de streaming para programação esportiva ao vivo, ampliando a variedade de plataformas que os fãs precisam assinar para acompanhar seus times.

Uma família americana típica paga atualmente US$ 69 por mês por uma média de quatro serviços de streaming, de acordo com informações da MarketWatch.

Apesar da integração de conteúdos, fãs de esportes podem ainda precisar assinar diversas plataformas para acompanhar todos os jogos de seus times favoritos. Um torcedor do New York Jets, da NFL, precisaria de pelo menos cinco serviços diferentes para assistir à temporada completa: Paramount+/Prime, ESPN+, Fox One e NFL Network.

A ESPN+ será oferecida por US$ 29,99 mensais como serviço independente ou em pacote com Disney+ e Hulu, mantendo o mesmo valor nos primeiros 12 meses. Após esse período, o preço aumentará para US$ 35,99 com anúncios ou US$ 44,99 sem anúncios. Assinantes de TV a cabo que já possuem ESPN terão acesso ao ESPN+ sem custo adicional.

O novo serviço da Fox, chamado Fox One, custará US$ 19,99 mensais, ou US$ 24,99 se combinado com Fox Nation, plataforma de notícias da empresa. O Fox One inclui jogos de beisebol e futebol americano ao vivo, IndyCar, esportes universitários e Copa do Mundo da FIFA.

Além disso, a Disney e a Fox lançarão em outubro um pacote combinado de ESPN+ e Fox One por US$ 39,99, visando facilitar o acesso aos conteúdos esportivos.

Desafios

Executivos da Disney e Fox afirmam que os pacotes e novas funcionalidades ajudarão a atrair e reter assinantes.

"O aplicativo ESPN aprimorado será o sonho de qualquer fã de esportes, com novos recursos importantes planejados para lançamento, como multivisualização, personalização, integração de estatísticas, apostas, Fantasy e consumo", disse o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, na última teleconferência de resultados da empresa.

