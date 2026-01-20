Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Insper divulga resultado da 2ª chamada do vestibular nesta quarta-feira, 21; Veja como consultar

Lista de classificados em 2ª chamada e resultado das bolsas estarão disponíveis no site oficial da instituição

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17h08.

O Insper divulga nesta quarta-feira, 21 de janeiro, o resultado do vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2026, além da lista de candidatos aprovados em 2ª chamada e o resultado do processo de concessão de bolsas para quem participou da seleção via vestibular.

Os candidatos poderão acessar a lista de aprovados e as orientações de matrícula diretamente no site oficial. As informações foram retiradas do edital do processo seletivo 2026 da graduação do Insper e podem sofrer alterações.

Quando saem as próximas chamadas do vestibular Insper?

A terceira chamada, que será publicada entre os dias 28 e 30 de janeiro.

Já os candidatos aprovados por meio de outras modalidades, como ENEM, SAT, IB e seleção olímpica, também terão os nomes divulgados nesse mesmo período, de 28 a 30 de janeiro.

Veja o cronograma:

EtapaData
Resultado das bolsas (Exame Vestibular)14/01/2026
Divulgação da 1ª chamada (Vestibular)14 a 17/01/2026
Divulgação da 2ª chamada (Vestibular)21 a 24/01/2026
Divulgação da 3ª chamada (Vestibular)28 a 30/01/2026
1ª chamada – ENEM, SAT, IB, Olímpica28 a 30/01/2026
Início das atividades de boas-vindas02/02/2026
Início do semestre letivo09/02/2026
Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingGraduaçãoEscola de Negócios Saint PaulGraduação Escola de Negócios Saint PaulSaint Paul

Mais de Carreira

As 16 empresas para ficar de olho em 2026 — e o que elas ensinam sobre alta performance

Ela trocou de profissão para buscar sentido — e descobriu que o problema estava na comunicação

Essas três estratégias são as que todo líder precisa focar para crescer na carreira

O conselho brutalmente honesto deste CEO para quem quer crescer na carreira

Mais na Exame

Carreira

As 16 empresas para ficar de olho em 2026 — e o que elas ensinam sobre alta performance

Um conteúdo Bússola

Segundo a NRF 2026, ‘omnichannel’ virou obrigação do varejo

Mundo

Trump insiste que sobrevivência da Otan se deve aos EUA: 'Agora não existiria'

Brasil

Os 10 carros mais roubados em São Paulo