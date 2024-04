Luta entre Mike Tyson e Jake Paul é sancionada como profissional; veja o que muda

Embora estivesse sendo especulada como mera luta de exibição, o embate entre Mike Tyson e o YouTuber Jake Paul acaba de ganhar status de profissional. Dessa forma, a disputa, marcada para o dia 20 de julho, poderá afetar o histórico dos lutadores na competição.

Atualmente, Tyson conta com 50 vitórias e seis derrotas no cartel. A profissionalização do confronto foi anunciada na segunda-feira, 29, pela Most Valuable Promotions (MVP), empresa responsável por organizar a luta.

'Mike Tyson e Jake Paul assinaram contrato para lutar entre si com o desejo de fazê-lo em uma luta profissional sancionada que teria um resultado definitivo', declarou o representante da MVP.

Espera-se uma plateia de 80 mil pessoas para o embate, além da transmissão pela Netflix. Tyson tem 58 anos e Paul, 27. O combate consistirá de oito rounds de dois minutos cada.