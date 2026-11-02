Após crescer 71%, Lela Brandão Co. fecha parceria com Disney para nova coleção

Quando criança, Lela Brandão assistia aos filmes da Disney, tentava fazer parte das histórias e interagia com os personagens que apareciam na tela. Anos depois, o sonho de infância virou realidade: a marca de roupas que leva seu nome acaba de fechar uma parceria com a Disney Clássicos para lançar uma coleção inspirada em oito animações.

A Lela Brandão Co., marca brasileira independente criada há seis anos, lança em 6 de novembro sua primeira colaboração com a Disney. A coleção terá 53 variações de peças, com referências a filmes como O Rei Leão, Bambi, 101 Dálmatas e Alice no País das Maravilhas.

“Minha família sempre me contou que, quando criança, eu tinha mania de tentar entrar na TV quando estava assistindo aos filmes da Disney. Eu queria fazer parte, e sinto que essa coleção e a campanha foram a minha forma de conseguir simbolicamente entrar no universo da Disney”, afirma a comunicadora Lela Brandão, em entrevista exclusiva à EXAME.

O acordo não surgiu de um convite da multinacional. Foi a própria marca brasileira que procurou a equipe da Disney no país para apresentar a proposta, segundo a empresária, cofundadora e diretora criativa da empresa.

“No caso da Disney, entramos em contato com a equipe no Brasil para apresentar nossa ideia. A colaboração nasceu dessa aproximação entre os universos das duas marcas, e tenho muito orgulho da coleção que desenvolvemos”, afirma Brandão.

A parceria também representa um novo capítulo na expansão da empresa. Após crescer 71% em 2025, a Lela Brandão Co. projeta ultrapassar R$ 20 milhões em receita em 2026. Nos primeiros dez meses deste ano, o número de pedidos aumentou 43% em relação ao mesmo período de 2025.

Como uma marca brasileira chegou à Disney

A parceria com a Disney se soma a uma série de projetos que a Lela Brandão Co. desenvolveu com nomes de diferentes setores, entre eles Tarsila do Amaral, Frida Kahlo e a marca esportiva Kappa.

Segundo a fundadora, cada colaboração surgiu de uma forma. No projeto com Tarsila do Amaral, a aproximação partiu de uma descendente da artista. Com a Kappa, a ideia nasceu de uma conversa informal entre as equipes. Já no caso da Disney, a iniciativa foi da marca brasileira.

“Pessoalmente, eu acredito que é uma forma de fortalecer o nosso branding, ao se unir com outro universo de marca e, ainda assim, criar algo com a identidade da Lela Brandão Co., dentro da nossa estética e propósito maior, que é o conforto”, afirma.

O objetivo da nova coleção é alcançar consumidores que já têm uma relação com os personagens da Disney, mas ainda não conhecem os produtos da empresa brasileira.

“Com a Disney, queremos aproximar nosso universo de moda e conforto de histórias e personagens que atravessam gerações, apresentar nossas peças a novos públicos e fortalecer o vínculo com quem já nos acompanha”, diz Lela.

A empresária afirma que os resultados das colaborações são avaliados não apenas pelas vendas imediatas. Entre os indicadores acompanhados estão a repercussão do lançamento, o aumento da conversão durante a campanha e a manutenção da recorrência de clientes nos meses seguintes.

Segundo a companhia, 60% das clientes voltam a comprar na marca, índice de recorrência que demonstra a fidelidade de sua base de consumidoras e ajuda a sustentar a aposta nas colabs.

De coleções limitadas a uma projeção de R$ 20 milhões

O crescimento da Lela Brandão Co. também está ligado a uma mudança no modelo comercial. Em 2025, a empresa deixou de trabalhar exclusivamente com coleções limitadas e passou a oferecer linhas fixas, com reposição contínua de seus produtos mais vendidos.

“Nosso objetivo sempre foi criar uma comunidade em volta da marca, o que ultrapassa o discurso. Na prática, significa travar um diálogo e escuta constante para compreender as necessidades e desejos das consumidoras e, a partir disso, estar disposto a tomar decisões estruturais dentro da empresa com agilidade”, afirma.

Os números apresentados pela companhia mostram a expansão dessa operação. Em 2025, a base de clientes era 3,7 vezes maior do que quatro anos antes. No mesmo intervalo, a receita líquida cresceu cerca de 5,9 vezes.

A empresa, que nasceu no ambiente digital, mantém vendas diretas ao consumidor e uma loja física em formato de casa na Vila Madalena, em São Paulo. A fundadora afirma que a expansão continuará concentrada no comércio eletrônico e na operação atual, embora não descarte novas unidades.

“A ideia de abrir novas flagships nos anima muito, apesar de não termos planos concretos no momento”, diz.

Para 2027, a companhia mantém expectativas positivas de crescimento, apoiadas no desenvolvimento de novas modelagens e colaborações. A empresa não apresentou uma projeção numérica de receita para o próximo ano.

O que terá na coleção da Lela Brandão Co. com a Disney?

A coleção Lela Brandão Co. × Disney terá 53 variações de peças inspiradas em oito animações: Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Dumbo, Bambi, 101 Dálmatas, A Dama e o Vagabundo, O Rei Leão e Os Aristogatas.

O primeiro lançamento reúne camisetas oversized, baby tees, regatas, peças de manga comprida, blusões e calças de moletom, além de camisas de alfaiataria ajustáveis, shorts, calças e bonés.

Lela Brandão Co. e Disney: coleção inspirada em oito animações clássicas terá 53 variações de peças e chega às lojas em novembro. (Divulgação/Lela Brandão Co.)

Em vez de desenvolver uma linha inteiramente nova, a empresa optou por aplicar as referências da Disney às modelagens que já fazem parte de seu catálogo de produtos mais vendidos.

“Partimos de modelagens já conhecidas e queridas pelas nossas clientes, nossos best-sellers, agora com estampas inspiradas em personagens presentes nas memórias de diferentes gerações”, explica Lela.

A coleção será uma edição limitada. A fundadora afirma, porém, que restringir a oferta para provocar escassez não faz parte da estratégia da empresa.

“Precisamos criar o estoque pensando em atender o maior número de clientes possível, dentro das nossas limitações. Nas colaborações, as reposições são raras, porque buscamos planejar cada coleção de acordo com sua proposta e com a identidade da nossa marca”, diz.

Lela Brandão Co. e Disney: coleção inspirada em oito animações clássicas terá 53 variações de peças e chega às lojas em novembro. (Divulgação/Lela Brandão Co.)

Para a campanha de divulgação, a empresa convidou cinco artistas brasileiras independentes — Maria Eugênia Albuquerque Boccuto, Heliesley Vitória Santana, Isabella Costa Santos de Carvalho Sá, Maria Rita de Albuquerque e Raffaella Ferraz Oppici — para criar cenários feitos à mão inspirados nos filmes. A multiartista Gabrielle Diola desenvolveu colagens com fotografias de Lela inseridas nesses ambientes.

Mônica Paes, gerente de Licenciamento de Disney Consumer Products, afirma que a proposta aproxima personagens conhecidos de diferentes gerações da identidade criativa da marca brasileira.

Quando será o lançamento da coleção Lela Brandão Co. e Disney?

A coleção estará disponível a partir de 6 de novembro de 2026, exclusivamente nos canais oficiais da Lela Brandão Co.

As vendas acontecerão pelo site oficial da marca e na loja física localizada na Vila Madalena, em São Paulo.

A empresa informou que o primeiro lançamento terá 53 variações de produtos.