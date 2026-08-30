Aaron Donald sai da aposentadoria e volta aos Rams, com contrato de até US$ 30 milhões

Aaron Donald vai retornar à NFL após duas temporadas fora da liga para defender novamente o Los Angeles Rams em 2026-27. O defensive tackle, que se aposentou após a temporada 2023-24, acertou um contrato de um ano com a franquia, segundo informação divulgada pelo canal oficial da NFL neste domingo, 30.

O contrato terá valor de US$ 20 milhões, cerca de R$ 103,8 milhões, e poderá chegar a US$ 30 milhões, aproximadamente R$ 155,8 milhões, por meio de incentivos relacionados ao desempenho dos Rams nos playoffs. Aos 35 anos, Donald retorna ao time pelo qual disputou toda a carreira profissional e conquistou o Super Bowl na temporada 2021-22.

A possibilidade de retorno passou a circular após os Rams acertarem uma troca com o Cleveland Browns pelo defensive end Myles Garrett, eleito Jogador Defensivo do Ano na última temporada e responsável por estabelecer o recorde de sacks, quedas aplicadas ao quarterback atrás da linha de scrimmage, em uma temporada da NFL. Durante o período de férias da liga, Donald foi visto em atividades no centro de treinamento dos Rams. Já no training camp, período de preparação das equipes antes da temporada, apareceu como participante de uma avaliação que permitiu à comissão técnica observá-lo com equipamento completo em campo.

Donald chegou à NFL em 2014 e recebeu o prêmio de Novato Defensivo do Ano em sua primeira temporada. Ao longo da carreira, conquistou três vezes o prêmio de Jogador Defensivo do Ano, em 2017, 2018 e 2020, recebeu oito seleções para o All-Pro, equipe formada pelos jogadores escolhidos como os principais de suas posições na temporada, e participou dez vezes do Pro Bowl, jogo que reúne atletas selecionados da liga.

Na campanha do título dos Rams em 2021-22, Donald registrou quatro tackles, jogadas em que o defensor derruba ou interrompe o avanço do adversário, e dois sacks no Super Bowl contra o Cincinnati Bengals. Na última jogada ofensiva dos Bengals, pressionou Joe Burrow e contribuiu para o passe incompleto que confirmou a vitória de Los Angeles.

O jogador anunciou a aposentadoria após a temporada 2023-24, aos 32 anos. Antes disso, havia enfrentado problemas físicos durante a temporada 2022-23.

Donald e Garrett passam a dividir a linha defensiva dos Rams

Com o retorno de Donald e a chegada de Myles Garrett, os Rams passam a contar com dois vencedores do prêmio de Jogador Defensivo do Ano na mesma linha defensiva. Os dois atuam em posições diferentes: Donald joga como defensive tackle, pelo interior da linha, enquanto Garrett atua como defensive end, pelas extremidades.

Ambos também exercem a função de pass-rusher, jogador responsável por tentar pressionar o quarterback adversário. Durante suas carreiras, Donald e Garrett receberam marcações duplas, estratégia na qual dois jogadores da linha ofensiva são utilizados para bloquear um defensor. A presença dos dois na mesma formação exige que os adversários distribuam os bloqueadores entre o interior e as extremidades da linha.

A mudança faz parte da reformulação da defesa dos Rams para 2026-27. A franquia também incorporou os cornerbacks Trent McDuffie e Jaylen Watson, responsáveis principalmente pela cobertura dos recebedores adversários.

No ataque, Los Angeles manteve o quarterback Matthew Stafford, atual MVP, prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada, além dos wide receivers Puka Nacua e Davante Adams e do running back Kyren Williams.

Donald voltará a atuar pela única franquia que defendeu desde sua entrada na NFL, em 2014, agora em um elenco que também reúne Garrett e Stafford, vencedores de prêmios individuais da liga.