Esporte
Fase de grupos copa 2026

João Fonseca x Alcaraz: novo lote de ingressos tem preços a partir de R$ 150

Duelo entre os tenistas acontece em 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo; vendas gerais começam em 3 de setembro

Carlos Alcaraz e João Fonseca se enfrentam em torneio-exibição em São Paulo em dezembro de 2026 (Dimitar Dilkoff /AFP)

Carlos Alcaraz e João Fonseca se enfrentam em torneio-exibição em São Paulo em dezembro de 2026 (Dimitar Dilkoff /AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h29.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 15h28.

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O São Paulo Super Match, que colocará Carlos Alcaraz e João Fonseca frente a frente em dezembro, terá um novo lote de ingressos à venda. O duelo entre os tenistas acontece em 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo.

Clientes do Itaú terão acesso à pré-venda a partir de 1º de setembro, às 10h. A venda geral começa em 3 de setembro, também às 10h, pela Eventim. Na pré-venda, clientes do banco terão 15% de desconto em ingressos inteiros pagos com cartão de crédito Itaú.

Quanto custam os ingressos para Alcaraz x João Fonseca?

Os preços variam conforme o setor escolhido. A entrada mais barata é para a Arquibancada Sul, a partir de R$ 150 na meia-entrada. Já os ingressos mais próximos da quadra chegam a R$ 6.450 na categoria inteira.

SetorMeia-entradaCliente ItaúInteira
Arquibancada SulR$ 150R$ 255R$ 300
Cadeira SuperiorR$ 475R$ 807,50R$ 950
Cadeira Inferior BR$ 975R$ 1.657,50R$ 1.950
Cadeira Inferior AR$ 1.225R$ 2.082,50R$ 2.450
Hot SeatR$ 3.225R$ 4.082,50R$ 4.450
Itaú Baseline SeatsR$ 4.700R$ 5.925R$ 6.450
Court SideR$ 4.700R$ 5.925R$ 6.450

A condição especial para clientes Itaú vale durante a pré-venda, de 1º de setembro, às 10h, até 3 de setembro, às 9h59. O limite é de quatro ingressos por CPF, sujeito à disponibilidade. O parcelamento em até três vezes sem juros também está disponível para compras com cartão Itaú.

Quando será o jogo entre Alcaraz e João Fonseca?

O São Paulo Super Match está marcado para 12 de dezembro de 2026, no Nubank Parque, na zona oeste da capital paulista. A realização é da 30e, com apresentação do Itaú Unibanco.

Esta será a terceira vez que Alcaraz e João Fonseca se enfrentam. Os dois já jogaram em uma exibição em dezembro de 2025, no Miami Invitational, e voltaram a se encontrar no Miami Open de 2026, pelo circuito profissional. O espanhol venceu os dois confrontos.

Alcaraz e João Fonseca

Aos 23 anos, Carlos Alcaraz é um dos principais nomes do tênis mundial e soma sete títulos de Grand Slam. João Fonseca, de 20 anos, é atualmente o principal representante brasileiro no circuito masculino e também está entre os destaques da nova geração do esporte.

O confronto em São Paulo será realizado em uma quadra montada especialmente no estádio, que normalmente recebe partidas de futebol e grandes shows. A proposta é transformar o espaço em uma arena de tênis para a partida de exibição.

Trabalhando ao lado da produtora 30e, a Stella Artois será a patrocinadora oficial do grande evento.

Serviço

  • Data: 12 de dezembro de 2026
  • Local: Nubank Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo
  • Pré-venda Itaú: 1º de setembro, às 10h, até 3 de setembro, às 9h59
  • Venda geral: 3 de setembro, às 10h, online, e às 11h na bilheteria
  • Venda online: Eventim
  • Bilheteria: Nubank Parque – Bilheteria A, Rua Palestra Itália, 200, Água Branca

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