João Fonseca x Alcaraz: novo lote de ingressos tem preços a partir de R$ 150

Carlos Alcaraz e João Fonseca se enfrentam em torneio-exibição em São Paulo em dezembro de 2026 (Dimitar Dilkoff /AFP)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h29.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 15h28.
O São Paulo Super Match, que colocará Carlos Alcaraz e João Fonseca frente a frente em dezembro, terá um novo lote de ingressos à venda. O duelo entre os tenistas acontece em 12 de dezembro, no Nubank Parque, em São Paulo.
Clientes do Itaú terão acesso à pré-venda a partir de 1º de setembro, às 10h. A venda geral começa em 3 de setembro, também às 10h, pela Eventim. Na pré-venda, clientes do banco terão 15% de desconto em ingressos inteiros pagos com cartão de crédito Itaú.
Os preços variam conforme o setor escolhido. A entrada mais barata é para a Arquibancada Sul, a partir de R$ 150 na meia-entrada. Já os ingressos mais próximos da quadra chegam a R$ 6.450 na categoria inteira.
|Setor
|Meia-entrada
|Cliente Itaú
|Inteira
|Arquibancada Sul
|R$ 150
|R$ 255
|R$ 300
|Cadeira Superior
|R$ 475
|R$ 807,50
|R$ 950
|Cadeira Inferior B
|R$ 975
|R$ 1.657,50
|R$ 1.950
|Cadeira Inferior A
|R$ 1.225
|R$ 2.082,50
|R$ 2.450
|Hot Seat
|R$ 3.225
|R$ 4.082,50
|R$ 4.450
|Itaú Baseline Seats
|R$ 4.700
|R$ 5.925
|R$ 6.450
|Court Side
|R$ 4.700
|R$ 5.925
|R$ 6.450
A condição especial para clientes Itaú vale durante a pré-venda, de 1º de setembro, às 10h, até 3 de setembro, às 9h59. O limite é de quatro ingressos por CPF, sujeito à disponibilidade. O parcelamento em até três vezes sem juros também está disponível para compras com cartão Itaú.
O São Paulo Super Match está marcado para 12 de dezembro de 2026, no Nubank Parque, na zona oeste da capital paulista. A realização é da 30e, com apresentação do Itaú Unibanco.
Esta será a terceira vez que Alcaraz e João Fonseca se enfrentam. Os dois já jogaram em uma exibição em dezembro de 2025, no Miami Invitational, e voltaram a se encontrar no Miami Open de 2026, pelo circuito profissional. O espanhol venceu os dois confrontos.
Aos 23 anos, Carlos Alcaraz é um dos principais nomes do tênis mundial e soma sete títulos de Grand Slam. João Fonseca, de 20 anos, é atualmente o principal representante brasileiro no circuito masculino e também está entre os destaques da nova geração do esporte.
O confronto em São Paulo será realizado em uma quadra montada especialmente no estádio, que normalmente recebe partidas de futebol e grandes shows. A proposta é transformar o espaço em uma arena de tênis para a partida de exibição.
Trabalhando ao lado da produtora 30e, a Stella Artois será a patrocinadora oficial do grande evento.