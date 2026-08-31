‘Todo Mundo em Pânico 6’ ganha data de estreia no streaming; saiba onde assistir

'Todo Mundo em Pânico 6': filme foi lançado nos cinemas em junho (Reprodução)
Repórter
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14h35.
Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 14h41.
Cerca de dois meses após chegar aos cinemas, ''Todo Mundo em Pânico 6'' já tem data para estrear no streaming.
Lançado nos cinemas em junho, o longa marcou o retorno da série às telonas após 13 anos. A produção arrecadou cerca de US$ 54 milhões no primeiro fim de semana e terminou sua passagem pelos cinemas com mais de US$ 230 milhões em bilheteria mundial.
O sexto longa retoma personagens conhecidos da franquia, como Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall). Na história, o grupo precisa lutar pela sobrevivência quando o assassino mascarado ressurge.
A produção faz paródias de filmes de terror recentes, entre eles Pecadores, M3GAN, Sorria, A Hora do Mal e A Substância.
Lançada em 2000 como uma paródia dos filmes de terror que dominavam Hollywood na época, a franquia se transformou em um fenômeno cultural. O primeiro longa arrecadou US$ 278 milhões mundialmente e deu origem a cinco continuações.
Em sua nova aventura, "Todo Mundo em Pânico 6" satiriza sucessos recentes do gênero, incluindo "M3GAN", "Sorria", "A Substância" e "Pecadores". A estratégia parece ter funcionado. Pelo menos nas bilheterias, a franquia mostrou que ainda consegue arrancar gargalhadas e atrair multidões aos cinemas.