‘Todo Mundo em Pânico 6’ ganha data de estreia no streaming; saiba onde assistir

Cerca de dois meses após chegar aos cinemas, ''Todo Mundo em Pânico 6'' já tem data para estrear no streaming.

Lançado nos cinemas em junho, o longa marcou o retorno da série às telonas após 13 anos. A produção arrecadou cerca de US$ 54 milhões no primeiro fim de semana e terminou sua passagem pelos cinemas com mais de US$ 230 milhões em bilheteria mundial.

Onde assistir 'Todo Mundo em Pânico 6':

Streaming: Paramount+

Data: 3 de setembro

Sobre o filme

O sexto longa retoma personagens conhecidos da franquia, como Shorty (Marlon Wayans), Ray (Shawn Wayans), Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall). Na história, o grupo precisa lutar pela sobrevivência quando o assassino mascarado ressurge.

A produção faz paródias de filmes de terror recentes, entre eles Pecadores, M3GAN, Sorria, A Hora do Mal e A Substância.

Lançada em 2000 como uma paródia dos filmes de terror que dominavam Hollywood na época, a franquia se transformou em um fenômeno cultural. O primeiro longa arrecadou US$ 278 milhões mundialmente e deu origem a cinco continuações.

Em sua nova aventura, "Todo Mundo em Pânico 6" satiriza sucessos recentes do gênero, incluindo "M3GAN", "Sorria", "A Substância" e "Pecadores". A estratégia parece ter funcionado. Pelo menos nas bilheterias, a franquia mostrou que ainda consegue arrancar gargalhadas e atrair multidões aos cinemas.