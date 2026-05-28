Memphis abre o jogo sobre futuro no Corinthians: 'eu me vejo aqui'

De volta ao time titular do Corinthians na derrota por 1 a 0 para o Platense, nesta quarta-feira, 28, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, Memphis Depay voltou a abrir o jogo sobre o futuro no clube.

Com contrato válido apenas até 20 de junho, o atacante neerlandês vive momento de indefinição no Timão. As partes seguem negociando um possível novo vínculo, cenário já confirmado anteriormente pelo diretor de futebol Marcelo Paz.

Na zona mista da Neo Química Arena, Memphis deixou claro que deseja continuar no Corinthians, mas admitiu que a situação está longe de uma solução simples.

“Todo mundo sabe o meu desejo. O clube, os torcedores, eles sabem que eu amo o Corinthians. Eu amaria ficar, obviamente não é tão fácil assim, mas a gente está vendo uma melhor forma de negociar”, afirmou.

Memphis cobra ambição e diz que Corinthians 'merece mais'

O camisa 10 também reforçou que ainda se imagina vestindo a camisa alvinegra nos próximos anos, embora reconheça que sua visão sobre a passagem pelo clube tenha mudado desde a chegada.

“Sinceramente, eu me vejo aqui. Esses dois anos passaram rápido. Eu lembro da primeira vez em que estive aqui, da situação em que a equipe estava. Hoje é um sentimento totalmente diferente, mas ainda longe do que eu quero conquistar aqui e do que o clube precisa. Essa luta está longe de terminar”, declarou.

Memphis explicou que seu propósito inicial no Corinthians passou por transformações ao longo do caminho, mas garantiu que sua ligação emocional com o clube permanece forte. Ao mesmo tempo, cobrou ambição da diretoria e do projeto esportivo.

“Meu propósito também mudou. Mas ainda é aqui, no Corinthians, que está o meu sentimento. No fim, é uma combinação entre mim e o clube, que também precisa mostrar sua ambição. Qual é a ambição para nós, para o clube, para a torcida?”, questionou.

O atacante ainda exaltou a grandeza do Corinthians, mas apontou que o clube precisa evoluir em diferentes aspectos.

“O Corinthians é um clube enorme. Merece mais títulos. Merece mais organização. Merece muitas coisas boas. E os torcedores são algumas das pessoas que mais merecem isso”, completou.

Convocado para a Copa, Memphis vira desfalque do Timão

Convocado por Ronald Koeman para defender a Holanda na Copa do Mundo de 2026, Memphis deixa o Corinthians temporariamente e já será desfalque contra o Grêmio, no sábado (30), no último compromisso do clube antes da pausa do Brasileirão.

Na atual temporada, o maior artilheiro da história da seleção holandesa soma 14 partidas pelo Timão, com um gol e uma assistência. Contra o Platense, fez apenas sua segunda atuação desde o retorno de lesão, após ficar cerca de dois meses afastado dos gramados.