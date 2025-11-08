Meia do Tottenham perde mais de R$ 5,6 mi em fraude bancária

Yves Bissouma, jogador do Tottenham Hotspur, sofreu uma fraude milionária no banco Coutts, uma instituição de elite britânica utilizada por celebridades, bilionários e até pela família real.

O jornal The Sun afirmou que, entre setembro de 2022 e junho de 2024, o atleta de Mali, país africano, teve mais de £800 mil (cerca de R$ 5,6 milhões) desviados de sua conta.