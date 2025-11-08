Esporte

Meia do Tottenham perde mais de R$ 5,6 mi em fraude bancária

As autoridades ainda não sabem como o principal teria desviado o valor da conta do jogador

Yves Bissouma: jogador do Tottenham teve milhões desviados de suas contas

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 11h24.

Yves Bissouma, jogador do Tottenham Hotspur, sofreu uma fraude milionária no banco Coutts, uma instituição de elite britânica utilizada por celebridades, bilionários e até pela família real.

O jornal The Sun afirmou que, entre setembro de 2022 e junho de 2024, o atleta de Mali, país africano, teve mais de £800 mil (cerca de R$ 5,6 milhões) desviados de sua conta.

As investigações apontam Maurice Gomes como o principal suspeito. Ele foi acusado formalmente de dois crimes de fraude por falsa declaração, com pena máxima de 10 anos de prisão para cada um. Gomes teria transferido £834.334,40 (R$ 5,87 milhões) para suas próprias contas próprias, sem o consentimento do jogador de futebol. As autoridades ainda não sabem como ele teve acesso à conta de Bissouma.

Sobre o jogador

O meio-campista, de 29 anos, recebe cerca de £50 mil (R$ 352 mil) por semana no Tottenham e assinou com o clube em 2022, vindo do Brighton.

Esse não foi a primeira vez em que Bissouma foi assaltado. Em junho, o jogador teve um relógio avaliado em £255 mil (R$ 1,8 milhão) roubado em Cannes, na França.

Uma fonte próxima ao atleta disse ao The Sun: “Isso foi profundamente doloroso para Yves. Tem sido um ano difícil dentro e fora de campo, e essa situação certamente agravou o peso sobre ele.”

