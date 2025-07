Wagner Moura recebe, no Museu do Louvre, o prêmio de 'Melhor ator' de Cannes por 'O agente secreto'

Wagner Moura recebeu neste sábado (5), no Museu do Louvre, o prêmio de "Melhor ator" do Festival de Cannes por "O agente secreto". O brasileiro não compareceu à cerimônia oficial da premiação, no final de maio, pois estava gravando outro longa. Desta vez, recebeu o prêmio pelas mãos da atriz francesa Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes neste ano.