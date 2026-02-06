Medalhas da Olimpíada de Inverno de 2026 serão as mais caras da história

As medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, disputados na Itália, serão as mais valiosas da história dos Jogos em termos financeiros, impulsionadas pela forte alta nos preços do ouro e da prata nos últimos dois anos.

Mais de 700 medalhas — de ouro, prata e bronze — serão entregues aos atletas que subirão ao pódio em modalidades como esqui, hóquei no gelo, patinação artística e curling. Desde a Olimpíada de Paris, em julho de 2024, as cotações à vista do ouro e da prata subiram cerca de 107% e 200%, respectivamente, segundo dados da FactSet.

Com a valorização, o valor estimado apenas dos metais que compõem uma medalha de ouro chega a US$ 2.300, mais que o dobro do registrado nos Jogos de Paris. Segundo levantamento da CNN, as medalhas de prata passaram a valer quase US$ 1.400, aproximadamente três vezes mais do que dois anos atrás.

A alta da prata foi impulsionada em parte pela demanda de investidores de varejo, enquanto o ouro ganhou força após compras de bancos centrais e maior procura por ativos de proteção em meio à instabilidade geopolítica global.

Quanto ouro existe, de fato, em uma medalha olímpica

As medalhas serão produzidas com metais reciclados pelo Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado Italiano. Apesar do nome, as medalhas de ouro não são feitas integralmente do metal precioso: apenas seis gramas de um total de 506 gramas correspondem a ouro puro; o restante é composto majoritariamente por prata.

As medalhas de bronze, fabricadas em cobre, pesam cerca de 420 gramas e têm valor estimado de apenas US$ 5,60 com base no preço do metal. Medalhas olímpicas de ouro não são feitas integralmente de ouro desde os Jogos de Estocolmo, em 1912, segundo a casa de leilões britânica Baldwin’s.

Naquele ano, as medalhas pesavam apenas 26 gramas e teriam valor inferior a US$ 20 aos preços da época — cerca de US$ 530 em valores atualizados pela inflação americana. Ainda assim, como itens de colecionador, medalhas olímpicas podem alcançar cifras muito superiores: em 2015, uma medalha de ouro de 1912 foi vendida por £19 mil em leilão.

Apesar disso, especialistas afirmam ao site que poucos atletas colocam suas medalhas à venda. “Relativamente poucos olímpicos vendem suas medalhas, porque as valorizam profundamente”, afirmou Dominic Chorney, da Baldwin’s. Analistas avaliam que, mantido o atual cenário de incertezas globais, o valor financeiro das medalhas pode continuar subindo nos próximos ciclos olímpicos.