Mbappé supera Messi e CR7 como jogador mais bem pago do mundo; veja valores

A revista Forbes divulgou nesta sexta-feira, 7, a lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. A surpresa da lista é Kylian Mbappé, que superou o argentino Lionel Messi e lidera o ranking.

Está é a primeira vez em oito anos que Messi ou Cristiano Ronaldo não lideram a lista. Na atualização que aconteceu em maio deste ano, os dois ultrapassaram a barreira dos US$ 100 milhões em ganhos anuais pela quinta vez. Neymar é o único brasileiro na lista, com ganhos de U$ 87 milhões.

Mbappé renovou seu contrato com o PSG em maio deste ano, o que explicar o avanço do francês no ranking. O jogador estava próximo de se transferir para o Real Madrid, mas a oferta, que não teve valores revelados, convenceu o francês. Segundo o portal "EuroSport", o atacante teria recebido € 300 milhões apenas em luvas pela assinatura da renovação, além de um salário de € 100 milhões por ano.

O cálculo é feito com base nos ganhos brutos dos atletas previstos para a temporada 2022/23 entre salários, bônus e acordos comerciais.

O grande detalhe da lista é que dos quatro jogadores mais bem pagos do mundo, três estão no mesmo time, o PSG. O clube francês foi comprado em 2011 pela Qatar Sports Investiments, fundo ligado ao governo catari. O Paris se tornou um dos times mais ricos do mundo.

Veja os jogadores mais bem pagos do mundo