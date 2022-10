Messi: "A Copa do Mundo no Catar será, com certeza, a última da minha carreira"

Lionel Messi, o capitão da seleção argentina, eleito o melhor do mundo por seis vezes, disse em entrevista com Sebastián Vignolo na série "Em primeira pessoa", que é transmitida pela Star+, que a Copa do Mundo no Catar será, com certeza o seu último Mundial.

— Não sei se somos os grandes candidatos, mas a própria Argentina é sempre candidata pela história, pelo que significa. Mas não somos os principais favoritos — falava Messi, quando foi questionado pelo jornalista sobre se será sua última Copa do Mundo: — Sim, com certeza sim.

O jogador do Paris Saint Germain, que completou 35 anos em junho, acaba de fazer história com a seleção de seu país ao encerrar um longo período sem títulos, ao vencer a Copa América, no Brasil em 2021. Além disso, os comandados por Lionel Scaloni têm atualmente uma incrível invencibilidade de 35 jogos. A última vez que perdeu foi contra o Brasil na semifinal da Copa América de 2019.

Messi disse ainda que está "contando os dias para a Copa do Mundo" e que se sente ansioso e nervoso com a espera até novembro. Ele também contou que o grupo chegará bem fisicamente e animado:

— Chegamos em boa hora, pela forma como tudo aconteceu. Com um grupo muito armado, muito forte. Depois, em uma Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Todos os jogos são muito difíceis. Por isso a Copa do Mundo é tão difícil e especial, nem sempre os favoritos são os que acabam vencendo ou fazendo o caminho que se esperava.

A Argentina é a primeira cabeça do Grupo C e enfrentará Arábia Saudita (22 de novembro), México (26 de novembro) e Polônia (30 de novembro).

