FIFA divulga ranking e Brasil abre vantagem na liderança

Os bons resultados fizeram o Brasil abrir mais vantagem na liderança do ranking mundial de seleções da FIFA. Agora com 1841,3 pontos, a Seleção comandada por Tite se manteve à frente da vice-líder Bélgica, que tem 1816,7. Argentina, França e Inglaterra fecham o top 5 na última atualização antes da Copa do Mundo do Catar.

Líder, o Brasil tenta conquistar seu sexto título mundial no Catar. Depois de vencer Gana e Tunísia em seus dois amistosos na semana passada, a Seleção aumentou a distância para a Bélgica, que perdeu para a Holanda na Liga das Nações. A Argentina, que bateu Honduras e Jamaica, completa o pódio.

Logo atrás está a atual campeã França, seguida pela Inglaterra. A única mudança no top 10 foi da Itália, que mesmo fora da Copa do Mundo, ultrapassou a Espanha.

Mais embaixo do ranking, a Croácia subiu três lugares e chegou à 12ª posição, enquanto o Irã alcançou o top 20, seguido de perto pela Sérvia, atual 21ª colocada, que conquistou quatro lugares.

Outras mudanças aconteceram com equipes que não se classificaram para o Catar: a Escócia, 40ª colocada, ganhou cinco posições, e o Azerbaijão, que registrou a mesma alta, chegou ao 123º. Menções honrosas também foram feitas pela FIFA para a Argélia (37º), Geórgia (78º), Mauritânia (103º) e Suriname (139º), que subiram quatro lugares.

