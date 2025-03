F1: Piastri vence GP da China; Leclerc, Hamilton e Gasly são desclassificados

Oscar Piastri conquistou sua primeira vitória da temporada 2025 no GP da China, realizado neste domingo, 23, no Circuito de Xangai. O piloto australiano, que largou na pole position, liderou a prova de ponta a ponta e garantiu a dobradinha para a McLaren, com Lando Norris terminando em segundo lugar. George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

O resultado, contudo, foi marcado por três desclassificações após o fim da corrida. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, além de Pierre Gasly, da Alpine, foram excluídos da classificação final por irregularidades técnicas identificadas pela FIA.

Leclerc e Gasly tiveram seus carros pesados abaixo do limite mínimo de 800 kg após a drenagem do combustível restante, procedimento padrão realizado após as corridas. Já Hamilton foi punido porque a prancha de seu carro estava com espessura menor que o tamanho mínimo exigido pelo regulamento.

Com as desclassificações, a Ferrari perdeu todos os 18 pontos que havia conquistado na prova, caindo de 35 para 17 pontos no campeonato de construtores, empatada com a Williams no quarto lugar.

Max Verstappen terminou em quarto lugar após as punições, seguido por Esteban Ocon, da Haas. Andrea Kimi Antonelli, novato da Mercedes, conquistou o sexto lugar e foi eleito o piloto do dia. Alexander Albon, da Williams, foi o sétimo, à frente de Oliver Bearman, que levou a Haas ao oitavo lugar após largar em 17º.

Lance Stroll, da Aston Martin, e Carlos Sainz, da Williams, completaram os dez primeiros, entrando na zona de pontuação após as desclassificações. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou na 14ª posição.

A vitória consolidou a liderança de Norris no campeonato de pilotos, que agora soma 44 pontos contra 36 de Verstappen. A McLaren lidera o mundial de construtores com 78 pontos.

Classificação final do GP da China: