Netflix fecha acordo para transmitir a Copa do Mundo de 2030 na Espanha e em Andorra

RESUMO ＋ A Netflix, plataforma de streaming, anunciou nesta terça-feira, 13, um acordo para transmitir com exclusividade na Espanha e em Andorra os 104 jogos da Copa do Mundo de 2030. A plataforma exibirá as partidas ao vivo, com programas antes e depois dos jogos. Na Espanha, uma partida por rodada estará disponível gratuitamente, enquanto uma emissora de TV aberta transmitirá os jogos da seleção espanhola, as semifinais e a final.

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 13, que fechou um acordo para transmitir com exclusividade na Espanha e em Andorra os 104 jogos da Copa do Mundo de 2030. O torneio marcará o centenário da competição, cuja primeira edição foi realizada em 1930, no Uruguai.

A plataforma planeja exibir todas as partidas ao vivo, com programas de pré-jogo, intervalo e pós-jogo, além de um resumo diário nos dias de partidas e conteúdos para aquecer o público antes do início do torneio.

Na Espanha, uma partida por rodada estará disponível gratuitamente na Netflix. Além disso, um pacote de jogos será transmitido por uma emissora nacional de TV aberta, incluindo todas as partidas da seleção espanhola, as duas semifinais e a final. Os detalhes da parceria serão divulgados mais perto da competição.

A Copa de 2030 terá três países-sede: Espanha, Marrocos e Portugal. Como parte das celebrações dos 100 anos do torneio, também serão realizadas partidas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.

O acordo amplia a parceria da Netflix com a Fifa. A plataforma também detém os direitos de transmissão das Copas do Mundo femininas de 2027 e 2031 nos Estados Unidos e no Canadá.