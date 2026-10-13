Ibovespa cai após subir mais de 8% em uma semana; dólar avança e passa dos R$ 5

O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira, 13, no primeiro pregão após feriado no Brasil, em meio a uma realização mais forte nas ações domésticas e nova rodada de pesquisas eleitorais para o 2º turno. Por volta das 10h25 (horário de Brasília), o principal índice da B3 recuava 1,15%, aos 206.663 pontos. O dólar comercial subia 0,68%, cotado a R$ 5,01.

Petrobras opera no campo positivo, mesmo com o petróleo em queda no exterior. PETR3 sobe 0,65% e PETR4 avança 0,50%. Vale (VALE3) recua 0,97%.

A pressão é disseminada entre ações que haviam se beneficiado mais fortemente do rali pós-primeiro turno. Localiza (RENT3) recua 4,93%, C&A (CEAB3) cai 4,49%, Assaí (ASAI3) perde 3,84%, MRV (MRVE3) também cede 3,84% e Tenda (TEND3) recua 3,66%.

Os bancos também pressionam o índice, e Itaú (ITUB4) recua 2,04%, Bradesco cai 1,80% (BBDC4) e 2% (BBDC3), Banco do Brasil (BBAS3) perde 1,62% e BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) recua 2,47%.

O estrategista-chefe da Krivo Capital, Marco Saravalle, vê que a abertura combina realização de lucros com maior cautela dos investidores na volta do feriado, com a pressão concentrada, principalmente, nas ações que mais avançaram nas últimas semanas e em companhias mais sensíveis aos juros.

"O mercado, imagino, é relativamente tranquilo, acompanhando as bolsas lá fora também um certo tom de cautela, petróleo no patamar bastante elevado, mas acompanhando muito de perto aqui também as pesquisas eleitorais", afirma.

Hoje, a Pesquisa Gerp mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 55% dos votos válidos no 2º turno, contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o BTG/Nexus indica Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%.

Pela margem de erro de dois pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados.

Na avaliação do estrategista, as pesquisas eleitorais ajudam a explicar a postura mais conservadora do mercado. "Então isso aqui mostra o Lula reduzindo a distância para o candidato Flávio, trazendo uma leitura de cautela para os investidores nessa terça-feira."

Fim da escala 6x1 também entra no radar

Investidores também acompanham a movimentação no Senado em torno da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1. O governo articula a aprovação de um calendário especial para que os dois turnos da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sejam votados na quarta-feira, 14, no mesmo dia.

A base governista tenta reunir apoio de ao menos 54 senadores ou de líderes que representem esse número para acelerar a tramitação. A oposição, por sua vez, avalia estratégias para adiar a votação. O tema ganhou peso político na reta final do segundo turno presidencial.

Petróleo recua após alívio geopolítico

Os preços do petróleo operam em queda hoje. O West Texas Intermediate (WTI), referência americana, cai 0,77%, a US$ 93,02 por barril. Já o parâmetro global Brent recua 1,07%, a US$ 105,51.

O movimento ocorre em um ambiente de menor pressão geopolítica sobre os preços de energia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que não pretende retomar ataques contra o Irã antes das eleições legislativas americanas.

Investidores acompanham ainda sinais de possível redução das tensões envolvendo Rússia e Ucrânia.

EUA abre sem direção única com bancos e tecnologia no radar

Os futuros das bolsas americanas operam sem direção única, com investidores repercutindo balanços de grandes bancos e a pressão sobre ações de tecnologia.

O Dow Jones avançava 0,64%, aos 52.183 pontos. O S&P 500 operava praticamente estável, com leve queda de 0,03%, enquanto o Nasdaq recuava 0,31%. O Nasdaq 100 caía 0,74%.

Ações do JP Morgan e Wells Fargo recuam após resultados do terceiro trimestre, enquanto Goldman Sachs sobe depois de apresentar receita acima das expectativas. UnitedHealth também avança após divulgar números melhores do que o esperado.

As ações ligadas a chips de memória operam sob pressão depois da forte queda do mercado sul-coreano e do aumento das preocupações com concorrência chinesa no setor.

Bolsas da Europa sobem na terça-feira

As principais bolsas europeias operam em alta, como o Stoxx 600 que avança 0,20%, o DAX, de Frankfurt, 0,07%, o FTSE 100, de Londres, 0,47% e o CAC 40, de Paris, 0,06%, enquanto o FTSE MIB, de Milão, sobe 0,19%.

Bolsas da Ásia fecham sem direção única

Os mercados asiáticos encerraram o pregão de terça em direções distintas. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1,82%. Na Índia, o Nifty 50 avançou 1,60%. Em Hong Kong, o Hang Seng subiu 0,30%, enquanto o índice de Xangai ganhou 0,10%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 terminou estável.