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Zara transforma guarda-roupa de Ayrton Senna em nova coleção

Parceria com a Senna Brands chega às lojas e ao site da varejista espanhola com peças de R$ 179 a R$ 899, inspiradas no estilo do piloto fora das pistas

Suéter azul com a logomarca Senna e tricô amarelo nos ombros fazem parte da linha da Zara, fotografada ao lado de um sedã com o nome do piloto (Reprodução/Zara)

Suéter azul com a logomarca Senna e tricô amarelo nos ombros fazem parte da linha da Zara, fotografada ao lado de um sedã com o nome do piloto (Reprodução/Zara)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10h47.

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Uma das fotografias mais conhecidas de Ayrton Senna mostra o piloto longe do macacão de corrida, vestindo jeans, com a jaqueta apoiada no ombro, óculos escuros típicos dos anos 1990 e uma maleta na mão, enquanto um avião aparece ao fundo. Essa imagem serviu como uma das inspirações para a linha masculina que a Zara colocou à venda na segunda-feira, 12, nas lojas físicas e no site da marca.

Desenvolvida em parceria com a Senna Brands, empresa criada pela família do tricampeão mundial de Fórmula 1 e responsável pela gestão das marcas Senna e Senninha, a coleção tem preços que vão de R$ 179, valor de um boné, a R$ 899, cobrado por um macacão oversized que remete aos trajes usados no automobilismo.

Do aeroporto ao paddock

Zara x Ayrton Senna

Moletom com capuz e camisa com número 12 levam referências das corridas de Ayrton Senna à coleção da Zara, com preços de R$ 179 a R$ 899 (Reprodução/Zara)

A linha mistura alfaiataria e malharia com itens de inspiração esportiva. Entre os casacos estão uma jaqueta preta de couro, desenhada a partir de um modelo que fazia parte do armário do piloto, um blazer de lã com padronagem príncipe de Gales e jaquetas de corrida decoradas com patches e com o logotipo Senna.

Nas camisetas e nos moletons, a Zara trabalha com estampas fotográficas e com a assinatura de Senna, que também ganha destaque em uma camisa vermelha de inspiração western. Há ainda um moletom azul-marinho com meio zíper e bordado, camisas polo, uma sobrecamisa de sarja com gola contrastante, tricôs de lã e cashmere listrados em azul-marinho e um suéter de tranças em amarelo-claro.

O denim aparece em calças de corte reto e em macacões com efeito desgastado, enquanto as bermudas chino vêm em tom bege, com lavagem inspirada nos anos 1990. Bonés de pegada esportiva, um cinto trançado e óculos escuros de desenho noventista completam a coleção.

Zara x Ayrton Senna

Camiseta de manga longa e jaqueta com brasão bordado e assinatura do piloto nas costas integram a coleção da Zara com a Senna Brands (Reprodução/Zara)

Licenciamento em expansão

A parceria com a Zara se soma a uma série de acordos fechados pela Senna Brands nos últimos anos. Em 2022, a empresa lançou com a Centauro uma linha de produtos oficiais voltada para lifestyle e athleisure, e em 2024 assinou com o Comitê Olímpico do Brasil uma coleção para os Jogos de Paris. Em maio deste ano, às vésperas da Copa do Mundo, apresentou a linha "Brasil com S", que cruza referências do piloto e da seleção brasileira, com peças a partir de R$ 159 vendidas na Senna Shop e parte da produção distribuída em mais de 70 países.

Do lado da Zara, a coleção entra em um calendário recente de colaborações com nomes de dentro e de fora da moda. Em maio, a rede do grupo Inditex lançou cerca de 150 peças desenvolvidas com o cantor Bad Bunny, e em junho apresentou "The House of Marisa", com roupas e itens para casa inspirados na atriz e modelo Marisa Berenson. A marca também trabalhou com o designer americano Willy Chavarria e firmou um acordo criativo de dois anos com John Galliano.

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