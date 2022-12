Manuel Neuer supera Taffarel e se torna o goleiro com mais jogos em Copa do Mundo

O goleiro da Alemanha, Manuel Neuer, se tornou o goleiro com mais jogos em Copas do Mundo. Apesar da eliminação precoce na última quinta-feira, 1, o goleiro atingiu 19 jogos na competição, superando seu compatriota, Sepp Maier, e o brasileiro Taffarel, com 18 jogos ambos.

Aos 36 anos, Neuer jogou no Catar a sua quarta Copa do Mundo. A trajetória do jogador se iniciou em 2010, na estreia diante da Austrália por 4 a 0. Na ocasião, ele disputou as sete partidas da seleção, terminando em terceiro lugar.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e acesse as notícias mais importantes do Brasil em tempo real.

Em 2014, seu ponto alto, o goleiro conquistou o título com a Alemanha, fazendo um copa que é lembrada por muitas pessoas. Ainda em 2014, ele havia ficado entre os três finalistas na Bola de Ouro, algo que não acontecia desde 2002.

Na Copa de 2018, agora já como capitão da seleção, Neuer não fez uma boa competição e a seleção alemã acabou eliminada na fase de grupos. Quatro anos depois, o desempenho também fica baixo da expectativa e a Alemanha é novamente fica fora da fase mata-mata.

LEIA TAMBÉM: