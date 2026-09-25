Gemini pode criar sua foto profissional; veja prompts para gerar imagens mais realistas

Uma boa foto profissional pode ser usada no LinkedIn, currículo, site pessoal, assinatura de e-mail ou redes sociais. Com ferramentas de inteligência artificial, é possível criar ou editar imagens sem depender exclusivamente de uma sessão fotográfica.

O Gemini permite gerar imagens a partir de comandos de texto e também editar fotos enviadas pelo usuário. Segundo o Google, prompts mais detalhados tendem a oferecer maior controle sobre elementos como assunto, composição, ação, localização e estilo.

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Como criar uma foto profissional no Gemini

Antes de escrever o prompt, vale definir onde a imagem será utilizada. Uma foto para LinkedIn pode ter características diferentes de um retrato destinado a uma apresentação corporativa ou a uma página profissional.

O comando também pode especificar iluminação, enquadramento, roupas, cenário, expressão e aparência desejada. O próprio Google recomenda indicar o estilo visual e descrever detalhadamente o que deve aparecer na imagem.

1. Foto profissional para LinkedIn

Crie uma foto profissional realista para LinkedIn, mantendo fielmente meus traços faciais. Retrato do peito para cima, postura natural, expressão confiante e amigável, roupa social discreta, fundo neutro e iluminação de estúdio suave. Fotografia corporativa, aparência natural, alta definição. Domine os impactos da inteligência artificial no mercado com o Pré-MBA em IA da Saint Paul em parceria com a EXAME. A formação está disponível por apenas R$ 37

2. Retrato para currículo

Transforme minha foto em um retrato profissional adequado para currículo. Preserve meu rosto e características naturais. Use enquadramento do peito para cima, fundo claro e uniforme, iluminação equilibrada, roupa profissional e expressão neutra. Evite aparência artificial ou excesso de retoque.

3. Foto para perfil executivo

Crie um retrato corporativo sofisticado a partir desta foto. Preserve minha identidade e características faciais. Use roupa social elegante, iluminação lateral suave, fundo de escritório moderno desfocado e enquadramento vertical. Estética de fotografia editorial corporativa, realista e discreta.

4. Foto profissional mais informal

Edite esta foto para criar um retrato profissional, mas acessível. Preserve meus traços faciais e expressão natural. Use ambiente de escritório contemporâneo, iluminação natural, roupas casuais elegantes e fundo levemente desfocado. Resultado fotográfico realista, sem aparência de imagem gerada por IA.

Para quem trabalha com tecnologia, negócios ou comunicação, o mesmo princípio pode ser usado para criar diferentes versões de uma fotografia profissional sem alterar a identidade visual da pessoa.

5. Foto para apresentação profissional

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Crie uma fotografia profissional minha para ser utilizada em uma apresentação corporativa. Preserve fielmente meu rosto. Mostre-me do peito para cima, com postura natural, roupa social, iluminação de estúdio e fundo neutro. Deixe espaço visual ao lado da pessoa para inserir textos posteriormente.

6. Foto em ambiente de trabalho

Transforme esta foto em um retrato profissional ambientado em um escritório moderno. Preserve meus traços, cabelo, formato do rosto e aparência geral. Use profundidade de campo suave, iluminação natural e composição editorial. A imagem deve parecer uma fotografia profissional real, sem exagerar no retoque.

7. Foto profissional com aparência editorial

Crie um retrato profissional com estética de revista de negócios. Preserve minha identidade e características faciais. Use iluminação cinematográfica discreta, fundo corporativo desfocado, enquadramento de meio corpo e roupas profissionais. Fotografia realista, elegante e natural, sem alterar meu rosto.

O que evitar nos prompts

Comandos muito genéricos podem deixar decisões importantes para o modelo. Em vez de escrever apenas “crie uma foto profissional”, vale especificar:

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Onde a imagem será usada

Tipo de enquadramento

Roupa e aparência

Cenário e fundo

Iluminação

Estilo fotográfico

Características que não devem ser alteradas

Uma pesquisa publicada em 2025 no International Journal of Industrial Ergonomics analisou como diferentes formas de retoque de fotos influenciam a percepção de candidatos em processos seletivos. O estudo encontrou diferenças nas impressões provocadas pelos métodos de edição e apontou efeitos negativos quando a imagem passava por retoques excessivos.

Por isso, para uma fotografia profissional, o objetivo do prompt não precisa ser transformar completamente a aparência. Preservar a identidade e controlar cenário, iluminação e composição pode ser mais adequado.

Gemini também pode editar fotos existentes

Além de gerar imagens, o Gemini permite enviar uma fotografia e solicitar alterações. O usuário pode, por exemplo, pedir mudanças no fundo, composição ou estilo da imagem. O Google também orienta que sejam observados direitos autorais e privacidade ao utilizar imagens de terceiros.

Para uma foto profissional, uma alternativa é começar com uma imagem real e pedir ajustes específicos, em vez de criar um retrato completamente novo. Isso pode ajudar a manter características pessoais reconhecíveis.

Outro ponto é verificar o resultado antes de utilizá-lo profissionalmente. Detalhes do rosto, mãos, roupas, acessórios e elementos do cenário podem precisar de novas instruções ou correções.

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