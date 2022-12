Neymar não participa de último treino antes do jogo contra Camarões e vira dúvida para as oitavas

Neymar segue de fora da última rodada da Copa do Mundo. O atacante esteve em nenhum treino da seleção, desde que se lesionou na partida contra a Sérvia. De acordo com a apuração da ESPN, o departamento médico da seleção não está otimista para o retorno do camisa 10 nas oitavas de final.

Com situação delicada, Neymar segue realizando o tratamento intensivo para o entorse no tornozelo. Segundo a ESPN, é improvável que o atacante volte a treinar com bola em tão pouco tempo. A equipe médica espera a evolução do tratamento para o jogador retornar aos gramados.

Por outro lado, o lateral Danilo já poderá voltar na próxima fase. O jogador seguiu com o grupo até o CT, onde continuou fazendo trabalho de recuperação. A comissão e o departamento médico estão otimistas no retorno.