Criptomoeda que subiu 26% em um dia entra na mira dos analistas do BTG

A criptomoeda ondo, que disparou 26% ontem com o lançamento do "Ondo Intelligent Portfolios", entrou na mira dos analistas do BTG Pactual. Os especialistas Matheus Parizotto, Vinicius Bitelo, Lucas Costa e Gabriela Sporch recomendaram o ativo no relatório mais recente do banco.

Plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) focada na tokenização de ativos do mundo real, o projeto Ondo lançou um produto que coloca três carteiras com estratégias da gestora BlackRock no blockchain na forma de tokens. Este é só o movimento mais recente de um protocolo que aposta na tese de que o mercado financeiro, aos poucos, migrará para a infraestrutura on-chain.

O BTG destaca que o mercado de tokenização de ativos já supera US$ 38 bilhões em ativos distribuídos globalmente, sendo uma das maiores teses para o avanço do setor cripto atualmente. Agora, a abertura de uma via regulatória pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para negociação de ações tokenizadas no país promete dar um novo impulso ao negócio.

"Nesse cenário, Ondo Finance parte de uma posição relevante. A plataforma já reúne cerca de US$ 4,5 bilhões em ativos tokenizados e se posiciona em diferentes frentes de atuação", apontam os analistas.

Dentro da Ondo, os tokens de renda fixa USDY e OUSG, que são lastreados em títulos do Tesouro dos EUA, concentram cerca de US$ 1,5 bilhão desse total. Enquanto isso, a Ondo Capital Markets soma US$ 2,5 bilhões em ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e commodities registrados, negociados e liquidados em blockchain.

Ondo Intelligent Portfolios impulsiona a criptomoeda

Sobre o "Ondo Intelligent Portfolios", o BTG avalia que a atuação da plataforma se amplia para além de ativos individuais e aproxima a infraestrutura tecnológica blockchain da gestão profissional de portfolios. Com isso, os especialistas consideram que surge uma nova frente de distribuição e crescimento.

"A ampliação dessa distribuição cria uma avenida adicional para a Ondo Network e a Ondo Perps. Enquanto a primeira fornece infraestrutura de execução para mercados tokenizados, a segunda expande o ecossistema para derivativos sobre ações, ETFs e commodities", diz o relatório.

Portanto, com a SEC abrindo caminho para ações tokenizadas e a BlackRock embarcando na tese, o token ONDO ficaria bem posicionado para capturar o crescimento da tokenização.

Análise técnica do token ONDO

Do ponto de vista de análise gráfica, a equipe do BTG diz que a ondo rompeu a faixa de consolidação que limitava o ativo desde maio, o que levou o preço acima da região de US$ 0,45.

"A estrutura é sustentada pelo alinhamento das médias móveis, com o preço acima das referências de 21, 50 e 200 dias, próximas de US$ 0,40, US$ 0,37 e US$ 0,34", afirma o relatório.

Gráfico da criptomoeda ONDO

Com isso, os analistas projetam o primeiro alvo técnico na região de US$ 0,70. Acima deste patamar, a criptomoeda poderia estender o movimento até US$ 1,11, que é a zona do topo formado em setembro do ano passado e a principal resistência de médio prazo.

O primeiro alvo está 29,6% acima do patamar atual da moeda digital, ao passo que o segundo representaria um upside de 105,5%.

Às 15h55 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 25, a ondo subia 6,7% em um período de 24 horas, sendo negociada a US$ 0,54. O valor de mercado total da criptomoeda é de US$ 2,63 bilhões.

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