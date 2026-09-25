Dança das Cadeiras: jogo de Esteban Ocon pode definir futuro de Rafael Câmara na F1

Esteban Ocon, da Haas, pode ter revelado o futuro de Rafael Câmara. Durante uma conferência de imprensa, o piloto afirmou que é um "agente livre" para a próxima temporada da Fórmula 1.

O contrato de Esteban Ocon está previsto para terminar ao final de 2026 e a equipe francesa vem testando diversos pilotos para a vaga do francês. No entanto, o favorito para a vaga é Rafael Câmara, atual vice-líder do campeonato da Fórmula 2.

Qual o futuro de Esteban Ocon?

Durante uma entrevista realizada em Baku, Ocon revelou que existem coisas "fora do seu controle" em relação às negociações por uma vaga na Haas em 2027, mas não descartou totalmente a ideia de renovar para o ano que vem.

"Sim, no momento definitivamente sou agente livre para o próximo ano. Há coisas em discussão que estão fora do meu controle e certos tópicos que estão fora do meu controle. Então, vou continuar insistindo até o fim do ano e ver como vai ser. Vamos ver", disse Ocon.

A Haas promoveu sessões de teste no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, para avaliar possíveis candidatos para a equipe.

Oliver Bearman, que tem apoio da Ferrari, assim como Camâra, vive boa fase dentro da equipe e foi usado como piloto de referência nos testes. Ocon, por outro lado, foi superado pelo jovem e segue atrás em pontuação na tabela de 2026.

Com apenas três pontos nesta temporada, Ocon disse que está satisfeito com sua performance e atribui os problemas que teve às inconsistências demonstradas pelo carro da Haas: "Sabemos que tem sido um problema contínuo. É reconfortante saber que estou fazendo um bom trabalho. Obviamente, meu desempenho não foi um problema este ano", iniciou.

"Eu performei toda vez que tive o carro. Fui o último a marcar pontos em Mônaco. Eu quase consegui marcar em Madri. Houve muitas vezes em que me apresentei quando o carro estava com desempenho abaixo do esperado. Ficou claro. Todo mundo na equipe tem acompanhado isso muito de perto, tentando resolver o problema. Não temos fugido disso. Mas tem sido bastante decepcionante às vezes, obviamente, ter esse tipo de problema", finalizou.

Quais são as opções da Haas?

Além de Rafael Câmara, o italiano Leonardo Fornaroli, reserva da McLaren e campeão da Fórmula 2 em 2025, e o japonês Ryo Hirakawa, piloto de 32 anos que tem apoio da Toyota e pilota pela equipe no Mundial de Endurance (WEC), também foram analisados pela equipe.

Rafael é a principal opção da Haas?

Segundo o site italiano "AutoRacer", Gene Haas, dono da equipe Haas, é um dos principais defensores de Rafael Câmara na Haas. É importante notar que a escolha do brasileiro também faria sentido financeiramente para a equipe, já que a Ferrari fornece motores e outras peças para a Haas.

Aumentar a parceria com o time italiano será essencial para que a equipe consiga alcançar o teste de gastos.

Além disso, o time economizaria em relação a Esteban Ocon, que recebe €6 milhões (R$ 35 milhões) e que passaria a receber €8 milhões (R$ 47 milhões) em 2027. O salário de Rafael seria consideravelmente menor e, considerando que o salário dos pilotos não conta para o teto de gastos da Fórmula 1, essa verba poderia entrar no desenvolvimento do carro.

Domínio da Ferrari na Haas

Em uma entrevista após o GP da Espanha, Ayao Komatsu, chefe da equipe, afirmou que fatores comerciais e aportes financeiros serão considerados apenas em último caso e que não há problemas envolvendo a Academia de Juniores do escolhido.

"Queremos mesmo dois pilotos rápidos, porque essa é a melhor maneira de fazer essa equipe crescer. Não importa se são dois pilotos da Ferrari, dois da Toyota ou dois da McLaren", afirmou.