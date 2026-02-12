Dez anos após ganhar a Premier League, Leicester pode se 'afundar' na 3ª divisão

Na Premier League de 2016, a história do campeão daquela edição do torneio cativou torcedores de todo o Reino Unido. O Leicester City desafiou todas as probabilidades e conquistou o título inglês pela primeira vez em seus 142 anos de história.

A história inspiradora pode remeter o torcedor brasileiro à trajetória do Mirassol no Brasileirão de 2025, quando estreou na Série A e terminou o Campeonato como o 4° colocado, garantindo uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Porém, na Inglaterra, o otimismo dos antigos campeões já acabou.

Em 2 de maio de 2026, dez anos após terem levantado a taça da Premier League, o Leicester entra em campo contra o Blackburn com o futuro ameaçado no Championship, a segunda divisão inglesa. Há o risco real de rebaixamento do time cair para a terceira divisão do futebol inglês.

Esse tombo é resultado de uma combinação de punições financeiras, gestão arriscada e desempenho esportivo abaixo do esperado.

Punições financeiras contra o Leicester

O clube foi punido com a perda de seis pontos por violar as regras de lucro e sustentabilidade (Profit and Sustainability Rules, P&S), sanção que o arrastou para a beira da zona de rebaixamento, permanecendo fora apenas no saldo de gols.

A situação se agravou com a sequência recente de resultados: o Leicester somou apenas um ponto nos últimos quatro jogos do Championship.

O King Power International Group, proprietário do clube desde 2010, classifica a punição como “desproporcional”, mas a comissão rejeitou o argumento de cooperação excepcional apresentado pela diretoria.

'Tentamos jogar com os grandes e não conseguimos'

A trajetória descendente contrasta com o período de ouro vivido após o título da Premier League de 2016. Além da conquista histórica, o Leicester venceu a Copa da Inglaterra em 2021, disputou a Liga dos Campeões e participou de duas edições da Liga Europa.

Na temporada 2021-22, chegou à semifinal da Conference League, quando foi eliminado pela Roma.

Os bons resultados levaram a diretoria a acreditar que o clube havia se consolidado entre os principais do Reino Unido, e o time gastou como tal.

“Tentamos jogar com os grandes e não conseguimos”, afirmou Lynn Wyeth, presidente do Foxes’ Trust, fundo de apoio ao Leicester City, à BBC Sport. Segundo ela, o modelo adotado não condizia com o tamanho nem com o orçamento do clube, o que deu início a uma “espiral descendente”.

Entre as temporadas 2021-22 e 2022-23, o Leicester gastou pouco mais de 100 milhões de libras na contratação de seis jogadores.

O problema não se limitou às taxas de transferência: a folha salarial disparou e chegou a 206 milhões de libras. Também à BBC Sport, o especialista em finanças do futebol, Kieran Maguire, disse que o clube “orçou como se fosse, no mínimo, um time de top-8”, sem considerar cenários negativos.

Outro agravante foi a ausência de cláusulas de redução salarial em caso de rebaixamento, comuns em contratos da Premier League.

Na temporada 2022-23, que terminou com o rebaixamento do Leicester, o time gastou 116% de sua receita apenas com salários. Em 2023-24, esse índice ainda era de 102%, com uma folha de 107 milhões de libras, considerada por Maguire “sem precedentes para um clube da segunda divisão”.

Comparativamente, Leeds e Southampton, também rebaixados anteriormente, tinham folhas salariais de 84 milhões e 80 milhões de libras, respectivamente, enquanto a média da competição era de 29 milhões.

O excesso de gastos levou a um estouro do limite das regras financeiras em 20,8 milhões de libras, fator determinante para a atual punição.

Retorno à Premier League em 2023-2024

Apesar das dificuldades e do custo foi elevado, o time conquistou o título do Championship em 2024. Com isso, o Leicester estava de volta à Premier League para a próxima temporada.

Os problemas financeiros do time persistiram mesmo após o retorno à elite. A partir desse momento, o clube passou a depender da venda de jogadores para equilibrar as contas, estratégia que, a longo prazo, comprometeu seu rendimento dentro de campo.

Com uma campanha ruim no campeonato mais rico do mundo, o Leicester caiu novamente para o Championship na temporada seguinte.

Insatisfação da torcida

Fora de campo, o clima também é de instabilidade. Protestos da torcida se intensificaram, incluindo boicotes e manifestações contra a falta de transparência.

Atualmente, o Leicester está sem técnico efetivo após a demissão de Marti Cifuentes (com apenas seis meses no cargo), nem diretor-executivo ou diretor técnico permanentes.

O Leicester só disputou a terceira divisão uma vez em sua história, na temporada 2008-09, quando foi campeão e conseguiu o acesso ao Championship.