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OpenAI, Anthropic e Nvidia batem recordes de gastos com lobby nos EUA

Empresas somaram US$ 5,8 milhões no terceiro trimestre de 2026, segundo levantamento do The Verge

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa está entre as que registraram máximas trimestrais de gastos com lobby, segundo o The Verge (Getty Images)

Sam Altman, CEO da OpenAI: empresa está entre as que registraram máximas trimestrais de gastos com lobby, segundo o The Verge (Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08h56.

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RESUMO ＋

OpenAI, Anthropic e Nvidia atingiram máximas trimestrais de gastos com lobby nos Estados Unidos, segundo o The Verge. Os valores se referem a julho, agosto e setembro de 2026. Segurança de IA e regras para o setor estão entre os temas discutidos.

OpenAI, Anthropic e Nvidia bateram seus recordes trimestrais de gastos com lobby nos EUA no terceiro trimestre de 2026, segundo levantamento do The Verge com base em declarações federais.

A Nvidia desembolsou US$ 2,2 milhões, a Anthropic, US$ 2,1 milhões, e a OpenAI, US$ 1,5 milhão. A soma chega a US$ 5,8 milhões em três meses.

O movimento dá outra dimensão à disputa em Washington. Como mostrou a EXAME, a OpenAI já propôs alívio regulatório em troca de colaboração com o governo americano, em uma iniciativa apresentada em março de 2025.

Quais temas entraram na agenda

Segundo o Verge, a Anthropic tratou de proteção de crianças, exportações e custos de energia de data centers. A OpenAI abordou segurança cibernética, supervisão de modelos e direitos autorais. A Nvidia incluiu política de concorrência, computação quântica e controles de exportação.

A discussão envolve negócios que dependem de infraestrutura física e decisões públicas. A EXAME detalhou a rede de alianças da OpenAI com fornecedores de chips, nuvem e governos, que conecta o desenvolvimento dos modelos à oferta de capacidade computacional.

O que os gastos permitem concluir

Os números indicam recursos dedicados à interlocução política. Não medem, por si só, o resultado dessa atuação: uma despesa declarada não permite concluir que determinada proposta tenha sido aprovada ou que uma empresa tenha obtido tratamento favorável.

O registro de um assunto na agenda de lobby também não basta para identificar apoio ou oposição a cada dispositivo de um projeto. Para isso, é necessário examinar as posições públicas e os documentos específicos da discussão.

Perguntas frequentes

Qual período foi analisado? ＋

O terceiro trimestre de 2026, de julho a setembro.

De onde vêm os valores? ＋

De declarações federais analisadas pelo The Verge, ao qual os números são atribuídos.

Gastar mais garante influência sobre uma lei? ＋

O valor informado não demonstra, isoladamente, que uma decisão pública tenha sido alterada.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIAnthropicNvidia

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