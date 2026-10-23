OpenAI, Anthropic e Nvidia batem recordes de gastos com lobby nos EUA

RESUMO ＋ OpenAI, Anthropic e Nvidia atingiram máximas trimestrais de gastos com lobby nos Estados Unidos, segundo o The Verge. Os valores se referem a julho, agosto e setembro de 2026. Segurança de IA e regras para o setor estão entre os temas discutidos.

OpenAI, Anthropic e Nvidia bateram seus recordes trimestrais de gastos com lobby nos EUA no terceiro trimestre de 2026, segundo levantamento do The Verge com base em declarações federais.

A Nvidia desembolsou US$ 2,2 milhões, a Anthropic, US$ 2,1 milhões, e a OpenAI, US$ 1,5 milhão. A soma chega a US$ 5,8 milhões em três meses.

O movimento dá outra dimensão à disputa em Washington. Como mostrou a EXAME, a OpenAI já propôs alívio regulatório em troca de colaboração com o governo americano, em uma iniciativa apresentada em março de 2025.

Quais temas entraram na agenda

Segundo o Verge, a Anthropic tratou de proteção de crianças, exportações e custos de energia de data centers. A OpenAI abordou segurança cibernética, supervisão de modelos e direitos autorais. A Nvidia incluiu política de concorrência, computação quântica e controles de exportação.

A discussão envolve negócios que dependem de infraestrutura física e decisões públicas. A EXAME detalhou a rede de alianças da OpenAI com fornecedores de chips, nuvem e governos, que conecta o desenvolvimento dos modelos à oferta de capacidade computacional.

O que os gastos permitem concluir

Os números indicam recursos dedicados à interlocução política. Não medem, por si só, o resultado dessa atuação: uma despesa declarada não permite concluir que determinada proposta tenha sido aprovada ou que uma empresa tenha obtido tratamento favorável.

O registro de um assunto na agenda de lobby também não basta para identificar apoio ou oposição a cada dispositivo de um projeto. Para isso, é necessário examinar as posições públicas e os documentos específicos da discussão.