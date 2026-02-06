Esporte

Leeds x Nottingham Forest: onde assistir e horário pela Premier League

Jogo da 25ª rodada acontece às 17h e reúne equipes em confronto direto na parte de baixo da tabela

Da Redação
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 16h46.

Leeds x Nottingham Forest se enfrentam nesta sexta-feira, 6, às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Elland Road, em Leeds, e reúne duas equipes que chegam empatadas em pontos, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

Os dois clubes somam 26 pontos e têm o mesmo saldo negativo de 11 gols. O Leeds aparece na 16ª colocação, enquanto o Nottingham Forest ocupa o 17º lugar, por ter mais gols marcados. Na rodada passada, o Leeds perdeu por 4 a 0 para o Arsenal, jogando em casa.

O Forest chega para o duelo em uma sequência recente de três partidas sem derrota, com resultados em competições nacionais e também pela Europa League.

O confronto desta sexta é visto como importante para a disputa por posições fora da zona de rebaixamento, já que as equipes estão separadas apenas pelos critérios de desempate.

Quando é jogo Leeds x Nottingham Forest pela Premier League?

Leeds x Nottingham Forest acontece nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no Elland Road, em Leeds, pela 25ª rodada da Premier League.

Onde assistir a Leeds x Nottingham Forest ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e também no streaming Disney+, com início às 17h (de Brasília).

Quais são as prováveis escalações de Leeds x Nottingham Forest?

Leeds - técnico: Daniel Farke

  • Karl Darlow
  • Joe Rodon
  • Seb Bornauw
  • Pascal Struijk
  • Jayden Bogle
  • Ilia Gruev
  • Ethan Ampadu
  • James Justin
  • Anton Stach
  • Calvert-Lewin
  • Brenden Aaronson

Nottingham Forest - técnico: Sean Dyche

  • Angus Gunn
  • Ola Aina
  • Murillo
  • Nikola Milenkovic
  • Morato
  • Ibrahim Sangaré
  • Elliot Anderson
  • Dan Ndoye
  • Morgan Gibbs-White
  • Nicolás Domínguez
  • Igor Jesus
