Leeds x Nottingham Forest: onde assistir e horário pela Premier League

Leeds x Nottingham Forest se enfrentam nesta sexta-feira, 6, às 17h (horário de Brasília), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Elland Road, em Leeds, e reúne duas equipes que chegam empatadas em pontos, em confronto direto na parte de baixo da tabela.

Os dois clubes somam 26 pontos e têm o mesmo saldo negativo de 11 gols. O Leeds aparece na 16ª colocação, enquanto o Nottingham Forest ocupa o 17º lugar, por ter mais gols marcados. Na rodada passada, o Leeds perdeu por 4 a 0 para o Arsenal, jogando em casa.

O Forest chega para o duelo em uma sequência recente de três partidas sem derrota, com resultados em competições nacionais e também pela Europa League.

O confronto desta sexta é visto como importante para a disputa por posições fora da zona de rebaixamento, já que as equipes estão separadas apenas pelos critérios de desempate.

Quando é jogo Leeds x Nottingham Forest pela Premier League?

Leeds x Nottingham Forest acontece nesta sexta-feira, 6 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no Elland Road, em Leeds, pela 25ª rodada da Premier League.

Onde assistir a Leeds x Nottingham Forest ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e também no streaming Disney+, com início às 17h (de Brasília).

Quais são as prováveis escalações de Leeds x Nottingham Forest?

Leeds - técnico: Daniel Farke

Karl Darlow

Joe Rodon

Seb Bornauw

Pascal Struijk

Jayden Bogle

Ilia Gruev

Ethan Ampadu

James Justin

Anton Stach

Calvert-Lewin

Brenden Aaronson

Nottingham Forest - técnico: Sean Dyche