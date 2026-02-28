Leeds x Manchester City: onde assistir e horário pela Premier League

Repórter
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.
O Leeds United e Manchester City se enfrentam neste sábado, 28 de fevereiro, às 14h30 (horário de Brasília), no Elland Road, pela 28ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
O Leeds entra em campo na 15ª colocação da Premier League, com 31 pontos, e trata o confronto como decisivo para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe vem de três empates consecutivos, sequência que evidencia a dificuldade em transformar boas atuações em vitórias. Antes disso, venceu o Nottingham Forest por 3 a 1, mas foi goleado por 4 a 0 pelo Arsenal.
Para o duelo, o técnico Daniel Farke terá apenas um desfalque confirmado: o ponta Noah Okafor, que se recupera de lesão no tendão.
Já o Manchester City ocupa a vice-liderança do campeonato, com 56 pontos, cinco atrás do líder Arsenal. A equipe comandada por Pep Guardiola vive grande fase, embalada por cinco vitórias consecutivas, diante de Newcastle United, Salford City, Fulham, Liverpool e novamente o Newcastle.
No time visitante, há baixas importantes. Jérémy Doku, Joško Gvardiol e Mateo Kovačić seguem no departamento médico. Max Alleyne é dúvida após sofrer uma pancada e será reavaliado antes da partida.
O jogo deste sábado, às 14h30, entre Leeds United e Manchester City terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+.
Leeds: Darlow; Justin, Rodon e Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev e Gudmundsson; Gnonto e Aaronson; Calvert-Lewin.
Técnico: Daniel Farke.
Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi e Rayan Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e Nico O'Reilly; Antoine Semenyo e Omar Marmoush; Erling Haaland.
Técnico: Pep Guardiola.