Brighton x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Brighton recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 4, às 16h30, no horário de Brasília, em duelo válido pela Premier League. A partida acontece no Amex Stadium, em Brighton, e terá transmissão pela Disney+.

Como chega o Arsenal para o confronto

O Arsenal lidera a Premier League com 64 pontos em 29 jogos e tenta manter a vantagem sobre os concorrentes diretos na briga pelo título, especialmente o Manchester City de Pep Guardiola.

A equipe comandada por Mikel Arteta chega embalada após grande atuação no clássico londrino contra o Chelsea, vencendo por 2 a 1 fora de casa. Quem pode ser destaque da partida é Viktor Gyökeres! O atacante sueco é uma das armas da equipe, que precisa da vitória para manter a liderança nessa fase decisiva do campeonato.

Como chega o Brighton para o confronto

O Brighton ocupa 12ª posição, com 37 pontos em 28 jogos, e busca manter a sequencia de vitórias para ter uma vaga nas competições europeias. O time de Fabian Hürzeler conquistou ótimos resultados nas últimas partidas, com vitórias por 2 a 1 contra o Nottingham Forrest e 2 a 0, contra o Brentford.

Na entrevista pré-jogo, o técnico dos Seagulls criticou as táticas de perda de tempo do Arsenal antes do duelo. Hürzeler afirmou que a equipe de Mikel Arteta demora excessivamente para cobrar bolas paradas e pediu regras mais claras para evitar atrasos e aumentar o tempo efetivo de jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Brighton x Arsenal hoje pela Premier League?

A partida terá transmissão pelo Disney+.

Prováveis escalações

Brighton (Técnico: Fabian Hürzeler)

Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk e Kadioglu; Milner, Hinshelwood e Gross; Welbeck, Mitoma e Diego Gómez.



Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Nõrgaard e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.