Jogos de hoje, domingo, 5 de abril, onde assistir ao vivo e horários

O domingo, 5 de abril, promete uma agenda cheia para os fãs de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. A programação do dia reúne jogos de ligas nacionais e competições internacionais, com opções na TV aberta, fechada e streaming.
Veja os principais confrontos do dia, com horários e onde assistir ao vivo:
Campeonato Brasileiro Série A
- 16h00 - Chapecoense x Vitória - Premiere e Globoplay
- 17h30 - Atlético-MG x Athletico-PR - Globo, Premiere e Globoplay
- 17h30 - Flamengo x Santos - Globo, getv, Premiere e Globoplay
- 19h30 - Bahia x Palmeiras - Premiere e Globoplay
- 19h30 - Corinthians x Internacional - Prime Video
- 20h00 - Mirassol x Bragantino - Premiere e Globoplay
- 20h30 - Grêmio x Remo - Globoplay e Premiere
Campeonato Brasileiro Série B
- 16h00 - Avaí x Operário-PR - Disney+
- 18h00 - Novorizontino x CRB - Disney+
- 20h00 - Athletic Club x América-MG - Disney+
- 20h30 - Botafogo-SP x São Bernardo - Disney+
Copa da Inglaterra
- 12h30 - Westham x Leeds - Disney+
La Liga
- 09h00 - Getafe x Athletic Balbao - Disney+
- 11h15 - Valencia x Celta - Disney+
- 13h30 - Real Oviedo x Sevilla - Disney+
- 16h00 - Alavés x Osasuna - Disney+
Bundesliga
- 10h30 - Union Berlin x St.Pauli - CazéTV
12h30 - Eintracht Frankfurt x Colônia - SporTV e Globoplay
Campeonato Francês
- 10h00 - Angers x Lyon - CazéTV
- 12h15 - Metz x Nantes - sem transmissão
- 12h15 - Le Havre x Auxerre - sem transmissão
- 13h15 - Lorient x Paris FC - CazéTV
- 15h45 - Monaco x Olympique de Marselha - CazéTV
Campeonato Saudita