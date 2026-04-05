Jogos de hoje, domingo, 5 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Confira a programação completa do futebol neste domingo, com horários e transmissões ao vivo

Da Redação

Publicado em 5 de abril de 2026 às 05h40.

O domingo, 5 de abril, promete uma agenda cheia para os fãs de futebol, com partidas importantes no Brasil e no exterior. A programação do dia reúne jogos de ligas nacionais e competições internacionais, com opções na TV aberta, fechada e streaming.

Veja os principais confrontos do dia, com horários e onde assistir ao vivo:

Campeonato Brasileiro Série A

  • 16h00 - Chapecoense x Vitória - Premiere e Globoplay
  • 17h30 - Atlético-MG x Athletico-PR - Globo, Premiere e Globoplay
  • 17h30 - Flamengo x Santos - Globo, getv, Premiere e Globoplay
  • 19h30 - Bahia x Palmeiras - Premiere e Globoplay
  • 19h30 - Corinthians x Internacional - Prime Video
  • 20h00 - Mirassol x Bragantino - Premiere e Globoplay
  • 20h30 - Grêmio x Remo - Globoplay e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  • 16h00 - Avaí x Operário-PR - Disney+
  • 18h00 - Novorizontino x CRB - Disney+
  • 20h00 - Athletic Club x América-MG - Disney+
  • 20h30 - Botafogo-SP x São Bernardo - Disney+

Copa da Inglaterra

  • 12h30 - Westham x Leeds - Disney+

La Liga

  • 09h00 - Getafe x Athletic Balbao - Disney+
  • 11h15 - Valencia x Celta - Disney+
  • 13h30 - Real Oviedo x Sevilla - Disney+
  • 16h00 - Alavés x Osasuna - Disney+

Bundesliga

  • 10h30 - Union Berlin x St.Pauli - CazéTV
  • 12h30 - Eintracht Frankfurt x Colônia - SporTV e Globoplay

Campeonato Francês

  • 10h00 - Angers x Lyon - CazéTV
  • 12h15 - Metz x Nantes - sem transmissão
  • 12h15 - Le Havre x Auxerre - sem transmissão
  • 13h15 - Lorient x Paris FC - CazéTV
  • 15h45 - Monaco x Olympique de Marselha - CazéTV

