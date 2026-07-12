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Incêndio em casa noturna na Tailândia mata ao menos 27 pessoas

Fogo atingiu um pub no distrito de Chatuchak

(Sakchai Lalit/AP)

(Sakchai Lalit/AP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h44.

Um incêndio em uma boate de Bangkok, capital da Tailândia, deixou ao menos 27 mortos na madrugada desta segunda-feira (13, no horário local). O caso é considerado um dos incêndios mais letais registrados na cidade nos últimos anos.

O número de vítimas foi confirmado por equipes de resgate que atuam no local. Segundo a Fundação Ruamkatanyu, responsável pelo atendimento de emergências, o total de mortos pode aumentar à medida que os trabalhos de busca e identificação das vítimas continuam.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o incêndio começou no pub Rong Beer Na Lat Phrao, localizado no distrito de Chatuchak, em Bangkok.

As circunstâncias que provocaram o fogo ainda não foram esclarecidas.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou que as autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do incêndio.

Até o momento, o governo não informou se há indícios de falha estrutural, problemas elétricos ou outras possíveis causas para o acidente.

Equipes de emergência permaneceram no local durante toda a madrugada para controlar as chamas, prestar atendimento às vítimas e realizar a remoção dos corpos.

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