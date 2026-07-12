Incêndio em casa noturna na Tailândia mata ao menos 27 pessoas

Um incêndio em uma boate de Bangkok, capital da Tailândia, deixou ao menos 27 mortos na madrugada desta segunda-feira (13, no horário local). O caso é considerado um dos incêndios mais letais registrados na cidade nos últimos anos.

O número de vítimas foi confirmado por equipes de resgate que atuam no local. Segundo a Fundação Ruamkatanyu, responsável pelo atendimento de emergências, o total de mortos pode aumentar à medida que os trabalhos de busca e identificação das vítimas continuam.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o incêndio começou no pub Rong Beer Na Lat Phrao, localizado no distrito de Chatuchak, em Bangkok.

As circunstâncias que provocaram o fogo ainda não foram esclarecidas.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou que as autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do incêndio.

Até o momento, o governo não informou se há indícios de falha estrutural, problemas elétricos ou outras possíveis causas para o acidente.

Equipes de emergência permaneceram no local durante toda a madrugada para controlar as chamas, prestar atendimento às vítimas e realizar a remoção dos corpos.