Mais rico que Messi e LeBron James: quem é terceiro atleta mais bem pago do mundo

Tyson Fury é o terceiro atleta mais bem pago do mundo, segundo um levantamento da Forbes divulgado nesta quinta-feira, 15. Aos 36 anos, o boxeador, conhecido como o Rei Cigano, tem uma fortuna estimada em US$ 146 milhões. Fica atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com US$ 275 milhões, e de Stephen Curry, que tem US$ 156 milhões.

Fury é campeão mundial dos pesos-pesados do boxe e possui contratos milionários em lutas, além de parcerias nos setores de entretenimento e turismo.

O ano de 2024 foi difícil para o atleta. Até então invicto em 35 lutas profissionais, o carismático campeão perdeu seu título do WBC em uma derrota por decisão dividida para Oleksandr Usyk, em maio passado, e sofreu nova derrota na revanche, por decisão unânime, em dezembro.

Um mês depois, Fury anunciou nas redes sociais que se aposentaria do esporte — embora a notícia tenha sido recebida com cautela, devido a múltiplos anúncios anteriores de aposentadoria ao longo de sua carreira.

Fora do ringue, o boxeador mantém uma parceria para promover o turismo em Malta, onde realizou sua preparação para a segunda luta contra Usyk, e apresenta um reality show da Netflix chamado At Home With the Furys. Ainda não foi anunciada oficialmente uma segunda temporada, mas Fury foi visto filmando no ano passado.

Veja lista abaixo:

Cristiano Ronaldo (US$ 275M) – jogador português de futebol, atua pelo Al-Nassr na Arábia Saudita. Além dos altos salários, tem negócios em tecnologia vestível e mídia, incluindo um canal no YouTube com mais de 75 milhões de inscritos.

Stephen Curry (US$ 156M) – jogador americano de basquete do Golden State Warriors, recordista em três pontos e com grande receita proveniente de patrocínios e investimentos empresariais.

Dak Prescott (US$ 137M) – quarterback do Dallas Cowboys na NFL, detentor de contratos recordes e ativo em negócios locais nos EUA.

Lionel Messi (US$ 135M) – atacante argentino do Inter Miami na MLS, influente no crescimento da liga norte-americana e com várias parcerias comerciais.

LeBron James (US$ 133.8M) – ícone do basquete americano, atua pelo Los Angeles Lakers e mantém um vasto império empresarial, com investimentos em entretenimento e bebidas.

Juan Soto (US$ 114M) – jogador dominicano de beisebol do New York Mets, com um dos maiores contratos da MLB e contratos de patrocínio significativos.

Karim Benzema (US$ 104M) – atacante francês do Al-Ittihad na Arábia Saudita, com histórico de sucesso na Europa e forte presença no futebol saudita.

Shohei Ohtani (US$ 102.5M) – atleta japonês de beisebol que atua como arremessador e rebatedor no Los Angeles Dodgers, com receita recorde proveniente de patrocínios internacionais.