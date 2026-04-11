Liverpool x Fulham: horário, onde assistir e prováveis escalações

Liverpool x Fulham se enfrentam neste sábado, 11, às 13h30, no horário de Brasília, no estádio de Anfield. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Liverpool para o confronto

Na quinta posição da tabela, o Liverpool vive um momento de turbulência, com três derrotas nas últimas cinco partidas, somando todas as competições que disputa. Os resultados negativos incluem uma goleada por 4 a 0 para o Manchester City, nas quartas de final da Copa da Inglaterra, além do revés por 2 a 0 para o PSG nas Champions League.

Como chega o Fulham para o confronto

Já o Fulham, comandado por Marco Silva, chega a Anfield ocupando a nona colocação. O clube faz uma temporada sólida e tem duas vitórias nos últimos quatro jogos da competição.

Diferente do Liverpool, os londrinos estão descansados, já que não atuaram no meio da semana; por isso, podem levar certa vantagem neste sábado.

Onde assistir a Liverpool x Fulham

O duelo entre Liverpool x Fulham será transmitido pela Disney+. A partida está marcada para as 13h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Djik e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz e Gakpo; Ekitike.

Fulham (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Iwobi, Berge, Wilson, J. King e O. Bobb; Rodrigo Muniz.