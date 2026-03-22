Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e prováveis escalações

Carabao: Arsenal e Manchester City decidem a Copa da Liga Inglesa em Wembley, em Londres
Freelancer
Publicado em 22 de março de 2026 às 06h00.
Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo, 22, às 13h30 de Brasília, no estádio de Wembley, em Londres, pela final da Carabao Cup. O City busca seu nono título da competição, enquanto o Gunners tentam voltar a conquistar o troféu em uma final tratada como um dos principais jogos da temporada.
O time londrino chega à decisão embalado por classificação sobre o Chelsea na semifinal, onde venceu por 4 a 2 no agregado. A equipe de Mikel Arteta atravessa um momento de confiança pela eficiência do setor ofensivo. Os Gunners vêm de vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen no meio da semana, o que confirmou a classificação da próxima fase da Champions League. Além disso, segue sendo líder isolado da Premier League a frente do próprio rival da final, Manchester City.
O Manchester City garantiu presença na final depois de eliminar o Newcastle na semifinal. O time venceu por 3 a 1 no Etihad no jogo de volta e fechou o confronto com placar agregado de 5 a 1.
Na preparação para Wembley, Pep Guardiola confirmou um ponto importante da escalação: James Trafford será o goleiro titular na final. O clube entra em campo para ampliar sua hegemonia recente na competição, onde já conquistou oito títulos, incluindo quatro seguidos entre 2018 e 2021.
No meio da semana, a equipe foi novamente derrotada pelo Real Madrid em casa e eliminada da Champions League. No campeonato inglês, segue na perseguição ao Arsenal pela liderança.
O duelo terá transmissão ao vivo no Brasil pela ESPN e Disney+ Premium.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Viktor Gyökeres.
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
James Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias e Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri e Reijnders; Cherki (Marmoush), Haaland e Doku.