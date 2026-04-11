Arsenal x Bournemouth: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal vem de derrotas doloridas, mas precisa se reerguer e voltar o foco para a Premier League ((Foto de Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images))
Publicado em 11 de abril de 2026 às 05h47.
Arsenal x Bournemouth se enfrentam neste sábado, 11, às 8h30, no horário de Brasília, no Emirates Stadium, em Londres, A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.
Líder da Premier League, o Arsenal precisa de fôlego nesta reta final da competição para não deixar os adversários se aproximarem.
Apesar da solidez na temporada, o clube vem de derrotas doloridas recentes. Na Copa da Liga Inglesa, perdeu o título para o Manchester City, enquanto viu o Southampton levar a melhor na Copa da Inglaterra.
Por outro lado, na Champions League venceu o Sporting por 1 a 0, fora de casa, e tem a vantagem para o jogo de volta das quartas de final do torneio.
Já o Bournemouth enfrenta instabilidade e oscilações no decorrer da temporada, e ocupa a 13ª posição na tabela. Ainda que seja complicado, devido ao nível dos adversários, a equipe ainda sonha com uma vaga nas competições europeias para a próxima temporada. Por isso, vencer o Arsenal é essencial para seguir em busca dos objetivos.
Nos últimos jogos, são cinco partidas consecutivas sem vencer, sendo cinco empates. A última vitória aconteceu no dia 10 de fevereiro, quando triunfou sobre o Everton, por 2 a 1.
O duelo entre Arsenal x Bournemouth será transmitido pela Disney+. A partida está marcada para as 8h30 deste sábado.
Kepa; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Declan Rice, Madueke, Havertz e Martinelli; Gyokeres.
Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi e Truffert; Scotti, Christie, Rayan, Tavernier e Adli; Evanilson.