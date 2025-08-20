Libertadores da América: quanto ganha o vencedor do campeonato?

A Copa Libertadores da América 2025 está em sua fase decisiva, com clubes tradicionais de todo o continente ainda na disputa pelo título mais importante da América do Sul.

Times brasileiros como Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e Atlético-MG seguem entre os principais candidatos ao título.

A premiação da competição foi aumentada nesta edição. O campeão da Libertadores garantirá um prêmio de US$ 24 milhões, equivalente a cerca de R$ 136 milhões, um incremento de US$ 1 milhão em relação ao ano anterior. Esse valor representa não apenas a glória esportiva máxima da América do Sul, mas também uma recompensa financeira significativa.

Premiação por fase: como os clubes podem acumular milhões

Além do prêmio final, a Conmebol distribui valores para cada fase do torneio, com a possibilidade de o clube vencedor acumular uma quantia que pode ultrapassar US$ 30 milhões (aproximadamente R$ 170 milhões), considerando os bônus por vitórias e classificações. A premiação detalhada por fase é a seguinte:

Fase de Grupos : US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de Final : US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de Final : US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinais : US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-Campeão : US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

As quartas de final estão agendadas para acontecer entre os dias 16 e 25 de setembro, com os times brigando por um lugar nas semifinais, que ocorrerão em outubro. A grande final está marcada para o dia 29 de novembro, prometendo um encerramento épico para a competição.