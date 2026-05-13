Jogos desta quarta, 13: onde assistir ao vivo e horários

Futebol: Quarta-feira será cheia de jogos da Copa do Brasil e MLS

Gabriella Brizotti
Publicado em 13 de maio de 2026 às 06h10.

A quarta-feira, 13, será de agenda cheia para os clubes de futebol. Além dos torneios europeus, em sua reta final, o dia também terá jogos da Copa do Brasil e da MLS.

Coritiba x Santos e Juventude x São Paulo são um dos grandes duelos que valem vaga no mata-mata do torneio nacional. Já o Manchester City enfrenta o Crystal Palace em busca do título da Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Francês

  • 14h — Brest x Strasbourg
  • 16h — Lens x PSG

Campeonato Espanhol

  • 14h — Espanyol x Athletic Bilbao
  • 14h — Villarreal x Sevilla
  • 16h30 — Deportivo Alavés x Barcelona
  • 16h30 — Getafe x Mallorca

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h — Arsenal x Everton

Copa do Brasil Feminina

  • 15h — Itabirito x Ceará

Campeonato Inglês

  • 16h — Manchester City x Crystal Palace

Copa da Itália

  • 16h — Lazio x Inter de Milão

Campeonato Escocês

  • 16h — Hearts x Falkirk
  • 16h — Motherwell x Celtic

Copa do Brasil

  • 19h — Juventude x São Paulo
  • 19h — Vasco x Paysandu
  • 19h30 — Coritiba x Santos
  • 20h30 — Mirassol x RB Bragantino
  • 21h30 — Jacuipense x Palmeiras
  • 21h30 — Ceará x Atlético-MG
  • 21h30 — Remo x Bahia

Campeonato Argentino - Apertura

  • 19h — Rosario Central x Racing
  • 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima

MLS

  • 20h15 — Charlotte x New York City
  • 20h30 — Montreal x Portland Timbers
  • 20h30 — DC United x Chicago Fire
  • 20h30 — Cincinnati x Inter Miami
  • 20h30 — New England Revolution x Nashville
  • 20h30 — Orlando City x Philadelphia Union
  • 20h30 — New York Red Bulls x Columbus Crew
  • 21h30 — Dallas x Vancouver Whitecaps
  • 21h30 — Minnesota United x Colorado Rapids
  • 21h30 — Sporting Kansas City x LA Galaxy
  • 21h30 — St. Louis City x Los Angeles FC
  • 22h30 — Real Salt Lake x Houston Dynamo
  • 22h30 — San Diego x Austin
  • 22h30 — Seattle Sounders x San Jose Earthquakes

Campeonato Mexicano

  • 23h — Cruz Azul x Chivas Guadalajara

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta, 13

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 13

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 13

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 13

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quarta, 13

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 13

Rede TV

  • Nenhum jogo vai passar na Rede TV nesta quarta, 13

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 15h — Itabirito x Ceará - Copa do Brasil Feminina
  • 19h — Juventude x São Paulo - Copa do Brasil
  • 21h30 — Ceará x Atlético-MG - Copa do Brasil

Sportv 2

  • 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil
  • 21h30 — Remo x Bahia - Copa do Brasil

ESPN

  • 16h — Manchester City x Crystal Palace - Campeonato Inglês

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta, 13

ESPN3

  • 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminin

ESPN4

  • 14h — Villarreal x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima - Campeonato Argentino - Apertura

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quarta, 13

Premiere

  • 19h — Juventude x São Paulo - Copa do Brasil
  • 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil
  • 21h30 — Ceará x Atlético-MG - Copa do Brasil
  • 21h30 — Remo x Bahia - Copa do Brasil

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quarta, 13

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h — Espanyol x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
  • 14h — Villarreal x Sevilla - Campeonato Espanhol
  • 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminino
  • 16h — Manchester City x Crystal Palace - Campeonato Inglês
  • 16h30 — Deportivo Alavés x Barcelona - Campeonato Espanhol
  • 16h30 — Getafe x Mallorca - Campeonato Espanhol
  • 19h — Rosario Central x Racing - Campeonato Argentino - Apertura
  • 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima - Campeonato Argentino - Apertura

Canal GOAT

  • 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminino

GE TV

  • 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 13

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta, 13

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount + nesta quarta, 13

Prime Video

  • 19h30 — Coritiba x Santos - Copa do Brasil
  • 20h30 — Mirassol x RB Bragantino - Copa do Brasil
  • 21h30 — Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

Cazé TV

  • 14h — Brest x Strasbourg - Campeonato Francês
  • 16h — Lens x PSG - Campeonato Francês

Apple TV

  • 20h15 — Charlotte x New York City
  • 20h30 — Montreal x Portland Timbers
  • 20h30 — DC United x Chicago Fire
  • 20h30 — Cincinnati x Inter Miami
  • 20h30 — New England Revolution x Nashville
  • 20h30 — Orlando City x Philadelphia Union
  • 20h30 — New York Red Bulls x Columbus Crew
  • 21h30 — Dallas x Vancouver Whitecaps
  • 21h30 — Minnesota United x Colorado Rapids
  • 21h30 — Sporting Kansas City x LA Galaxy
  • 21h30 — St. Louis City x Los Angeles FC
  • 22h30 — Real Salt Lake x Houston Dynamo
  • 22h30 — San Diego x Austin
  • 22h30 — Seattle Sounders x San Jose Earthquakes

SportyNet

  • 16h — Lazio x Inter de Milão - Copa Itália
  • 23h — Cruz Azul x Chivas Guadalajara - Campeonato Mexicano
