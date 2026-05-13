Jogos desta quarta, 13: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 13, será de agenda cheia para os clubes de futebol. Além dos torneios europeus, em sua reta final, o dia também terá jogos da Copa do Brasil e da MLS.
Coritiba x Santos e Juventude x São Paulo são um dos grandes duelos que valem vaga no mata-mata do torneio nacional. Já o Manchester City enfrenta o Crystal Palace em busca do título da Premier League.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Francês
- 14h — Brest x Strasbourg
- 16h — Lens x PSG
Campeonato Espanhol
- 14h — Espanyol x Athletic Bilbao
- 14h — Villarreal x Sevilla
- 16h30 — Deportivo Alavés x Barcelona
- 16h30 — Getafe x Mallorca
Campeonato Inglês Feminino
Copa do Brasil Feminina
Campeonato Inglês
- 16h — Manchester City x Crystal Palace
Copa da Itália
- 16h — Lazio x Inter de Milão
Campeonato Escocês
- 16h — Hearts x Falkirk
- 16h — Motherwell x Celtic
Copa do Brasil
- 19h — Juventude x São Paulo
- 19h — Vasco x Paysandu
- 19h30 — Coritiba x Santos
- 20h30 — Mirassol x RB Bragantino
- 21h30 — Jacuipense x Palmeiras
- 21h30 — Ceará x Atlético-MG
- 21h30 — Remo x Bahia
Campeonato Argentino - Apertura
- 19h — Rosario Central x Racing
- 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima
MLS
- 20h15 — Charlotte x New York City
- 20h30 — Montreal x Portland Timbers
- 20h30 — DC United x Chicago Fire
- 20h30 — Cincinnati x Inter Miami
- 20h30 — New England Revolution x Nashville
- 20h30 — Orlando City x Philadelphia Union
- 20h30 — New York Red Bulls x Columbus Crew
- 21h30 — Dallas x Vancouver Whitecaps
- 21h30 — Minnesota United x Colorado Rapids
- 21h30 — Sporting Kansas City x LA Galaxy
- 21h30 — St. Louis City x Los Angeles FC
- 22h30 — Real Salt Lake x Houston Dynamo
- 22h30 — San Diego x Austin
- 22h30 — Seattle Sounders x San Jose Earthquakes
Campeonato Mexicano
- 23h — Cruz Azul x Chivas Guadalajara
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta, 13
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 13
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 13
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 13
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta quarta, 13
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 13
Rede TV
- Nenhum jogo vai passar na Rede TV nesta quarta, 13
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 15h — Itabirito x Ceará - Copa do Brasil Feminina
- 19h — Juventude x São Paulo - Copa do Brasil
- 21h30 — Ceará x Atlético-MG - Copa do Brasil
Sportv 2
- 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil
- 21h30 — Remo x Bahia - Copa do Brasil
ESPN
- 16h — Manchester City x Crystal Palace - Campeonato Inglês
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta quarta, 13
ESPN3
- 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminin
ESPN4
- 14h — Villarreal x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima - Campeonato Argentino - Apertura
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta quarta, 13
Premiere
- 19h — Juventude x São Paulo - Copa do Brasil
- 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil
- 21h30 — Ceará x Atlético-MG - Copa do Brasil
- 21h30 — Remo x Bahia - Copa do Brasil
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quarta, 13
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h — Espanyol x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
- 14h — Villarreal x Sevilla - Campeonato Espanhol
- 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminino
- 16h — Manchester City x Crystal Palace - Campeonato Inglês
- 16h30 — Deportivo Alavés x Barcelona - Campeonato Espanhol
- 16h30 — Getafe x Mallorca - Campeonato Espanhol
- 19h — Rosario Central x Racing - Campeonato Argentino - Apertura
- 21h30 — River Plate x Gimnasia y Esgrima - Campeonato Argentino - Apertura
Canal GOAT
- 15h — Arsenal x Everton - Campeonato Inglês Feminino
GE TV
- 19h — Vasco x Paysandu - Copa do Brasil
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 13
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta, 13
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount + nesta quarta, 13
Prime Video
- 19h30 — Coritiba x Santos - Copa do Brasil
- 20h30 — Mirassol x RB Bragantino - Copa do Brasil
- 21h30 — Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil
Cazé TV
- 14h — Brest x Strasbourg - Campeonato Francês
- 16h — Lens x PSG - Campeonato Francês
Apple TV
- 20h15 — Charlotte x New York City
- 20h30 — Montreal x Portland Timbers
- 20h30 — DC United x Chicago Fire
- 20h30 — Cincinnati x Inter Miami
- 20h30 — New England Revolution x Nashville
- 20h30 — Orlando City x Philadelphia Union
- 20h30 — New York Red Bulls x Columbus Crew
- 21h30 — Dallas x Vancouver Whitecaps
- 21h30 — Minnesota United x Colorado Rapids
- 21h30 — Sporting Kansas City x LA Galaxy
- 21h30 — St. Louis City x Los Angeles FC
- 22h30 — Real Salt Lake x Houston Dynamo
- 22h30 — San Diego x Austin
- 22h30 — Seattle Sounders x San Jose Earthquakes
SportyNet
- 16h — Lazio x Inter de Milão - Copa Itália
- 23h — Cruz Azul x Chivas Guadalajara - Campeonato Mexicano