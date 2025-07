Michael Jordan coloca sua mansão nos EUA para aluguel no Airbnb; saiba o valor da diária

Já pensou em experimentar a vida de uma lenda do basquete, como Michael Jordan? Esse desejo agora pode se tornar realidade, pois a famosa mansão do ex-jogador está disponível para aluguel.

Localizada em Highland Park, um subúrbio de Chicago, a propriedade foi o lar de Jordan durante seus 13 anos de carreira no Chicago Bulls. Ele comprou o terreno em 1991 e se mudou para a casa, que foi concluída três anos depois.

Avaliada em R$ 160 milhões, a mansão foi colocada à venda em 2012, mas permaneceu no mercado até 2024, o que levou a uma significativa redução em seu preço. Finalmente, o empresário de Nebraska, John Cooper, comprou a propriedade por R$ 52 milhões em dezembro do ano passado.

Segundo o Zillow, uma plataforma americana especializada em informações imobiliárias, a propriedade, que ocupa sete acres de terra, abriga uma mansão de 56.000 pés quadrados, com nove quartos e 19 banheiros (15 deles completos). Entre as comodidades da casa estão um putting green, quadra de tênis, sala de charutos e uma quadra de basquete de tamanho oficial.

A mansão de Jordan se transformou em uma atração por si só, com destaque para o icônico portão com o número "23", uma referência ao número de sua camisa durante sua carreira na NBA, onde foi eleito seis vezes o MVP.

Quanto custa alugar a antiga mansão de Michael Jordan?

Se você deseja alugar a casa do maior jogador de basquete de todos os tempos, os preços variam conforme a temporada. Durante a alta temporada, a diária é de R$ 94 mil, enquanto na baixa temporada, o valor cai para R$ 83 mil. Para quem pretende uma estadia mais prolongada, é possível alugar a propriedade por 21 dias, com o custo total de R$ 1,83 milhão.

Michael Jordan's mansion sitting seven acres with nine beds and 19 baths 🤯 pic.twitter.com/ZjQV0wDOdq — The Instigator (@Am_Blujay) May 5, 2024

Fachada da mansão de Michael Jordan, em Chicago (EUA)

Mansão de Michael Jordan, em Chicago (EUA)

Quadra de basquete na casa de Michael Jordan, em Chicago (EUA)

Cozinha na casa de Michael Jordan, em Chicago (EUA)

Qual é a fortuna de Michael Jordan?

O patrimônio líquido de Michael Jordan é avaliado em US$ 3,5 bilhões (cerca de R$ 20 bilhões). O ex-jogador de basquete é destacado como o atleta de maior fortuna de todos os tempos e o único esportista a integrar a lista dos 400 mais ricos dos Estados Unidos, segundo dados divulgados pela revista Forbes, em outubro de 2024.

Em 2023, Michael Jordan arrecadou US$ 330 milhões (cerca de R$ 1,82 bilhão) apenas com royalties de sua linha de produtos esportivos licenciados pela Nike. Além disso, o ex-jogador possui investimentos diversificados, como uma equipe na Nascar, e mantém vários contratos de patrocínio, incluindo alguns com duração vitalícia.