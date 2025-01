A consultoria Brand Finance divulgou nesta terça-feira, 21, o ranking Global 500 2025, que classifica as marcas mais valiosas do mundo. A Apple segue como líder absoluta, com um valor estimado em US$ 574,5 bilhões, 11% a mais do que no ano anterior. Sua principal concorrente, a Microsoft, ocupa o segundo lugar, com um valor de US$ 461,1 bilhões (alta de 35%).

Com 500 marcas avaliadas, o valor combinado das líderes ultrapassa US$ 9,5 trilhões, marcando um aumento de 10% em relação ao ano anterior (US$ 8,6 trilhões) e superando o crescimento econômico global, projetado em 2,8% para 2025, segundo as previsões das Nações Unidas.

Entre as cinco marcas mais valiosas do mundo, três são do setor de tecnologia. Além de Apple e Microsoft, o Google ocupa a terceira posição, com US$ 413 bilhões, crescimento de 24%. Segundo o estudo, os investimentos contínuos em inteligência artificial (IA) melhoraram a reputação da companhia em inovação, ao mesmo tempo em que fortaleceram seu apelo e confiança do consumidor.

Já a Amazon aparece em quarto lugar, com US$ 356,4 bilhões, alta de 15%. A integração de IA, desde recomendações personalizadas até logística avançada, também fortaleceu a reputação da companhia como uma marca centrada no cliente, impulsionando o crescimento sustentável. Na quinta colocação, o Walmart registrou um avanço de 42%, alcançando US$ 137,2 bilhões.

Itaú Unibanco e Banco do Brasil são os únicos representantes brasileiros no ranking Global 500 2025. Nenhuma outra marca da América do Sul figura na lista, que é realizada anualmente.

Marcas brasileiras no Global 500 2025

O Itaú registrou um aumento de 3% no valor de sua marca, alcançando US$ 8,6 bilhões. Mesmo com o crescimento, o banco caiu 11 posições, ocupando agora o 274º lugar. A alta também elevou sua pontuação no Índice de Força da Marca (BSI) para 78,1 de 100.

O desempenho reflete a estratégia da companhia focada na transformação digital, com investimentos em experiências bancárias móveis e novos produtos financeiros, o que, segundo o estudo, aumentou a satisfação e a retenção de clientes, especialmente entre os mais jovens.

Além disso, as campanhas de marketing, como a associação com eventos como o Carnaval e o slogan “Feito para Você”, ajudaram a fortalecer a imagem do banco. A mais recente campanha “Feito do Futuro”, com figuras como Madonna, Ronaldo Fenômeno e Jorge Ben Jor, reforçou sua comunicação.

Já o Banco do Brasil, na 467ª posição, viu o valor de sua marca cair 4%, para US$ 5,2 bilhões, e perdeu 36 posições no ranking. A pontuação no BSI também apresentou leve queda, ficando em 77,9 de 100.

Com mais de dois séculos de história, o Banco do Brasil é uma das instituições financeiras mais antigas do país. De acordo com a consultoria, seu status de banco estatal contribui para sua estabilidade e confiabilidade.

"O banco desempenha um papel crucial na implementação de políticas públicas, como financiamento agrícola e programas de crédito para pequenas empresas. Esse papel reforça sua relevância e valor aos olhos do público", diz o levantamento.

De acordo com Eduardo Chaves, diretor-geral da Brand Finance Brasil, o destaque dessas marcas no ranking global reflete não apenas o sucesso financeiro, como também a eficácia da gestão estratégica em navegar por mercados complexos e competitivos

Segundo ele, no cenário atual, em que as expectativas do consumidor evoluem rapidamente, a humanização dos relacionamentos se tornou primordial.

“Marcas que promovem conexões autênticas e significativas com seus públicos demonstram resiliência e crescimento sustentável, provando que a ressonância emocional é vital para os resultados econômicos."

Maior crescimento de valor de marca desde 2020

A Brand Finance também analisou as empresas com maior crescimento desde 2020. De acordo com a consultoria, o valor de uma marca é definido como o benefício econômico líquido que seu proprietário obteria ao licenciá-la no mercado aberto. A força, por sua vez, é a eficácia do desempenho da marca em atributos intangíveis em comparação com seus concorrentes.

O crescimento mais expressivo nos últimos anos é observado em empresas como TikTok, DraftKings, FanDuel, Nvidia, AMD e Pinduoduo, refletindo tendências globais de inovação e transformação digital.

A Nvidia, por exemplo, teve um aumento impressionante de 98% no valor da marca, entrando pela primeira vez no top 10, com US$ 87,9 bilhões. Já o TikTok, que começou a ser avaliado pela consultoria em 2022, registrou um crescimento de 79% em quatro anos, consolidando-se como uma das marcas de maior expansão no período.

1. TikTok/Douyin: valor da marca de US$ 105,8 bilhões, acima dos US$ 59,0 bilhões (em 2022)

2. DraftKings: valor da marca de US$ 5,1 bilhões, acima dos US$ 18 milhões em 2020

3. Fanduel: valor da marca de US$ 7 bilhões, acima dos US$ 56 milhões em 2020

4. Nvidia: valor da marca de US$ 87,9 bilhões, acima dos US$ 4,7 bilhões em 2020

5. AMD: valor da marca de US$ 11,0 bilhões, acima dos US$ 1,4 bilhão em 2020

6. Pinduoduo: valor da marca de US$ 13,0 bilhões, acima dos US$ 2,5 bilhões em 2020

7. BYD: valor da marca de US$ 14,0 bilhões, acima dos US$ 3,1 bilhões em 2020

8. Apple: valor da marca de US$ 574,5 bilhões, acima dos US$ 140,5 bilhões em 2020

9. TSMC: valor da marca de US$ 34,2 bilhões, acima dos US$ 8,6 bilhões em 2020

10. Microsoft: valor da marca de US$ 461,1 bilhões, acima dos US$ 117,1 bilhões em 2020

11. Lilly: valor da marca de US$ 8,0 bilhões, acima dos US$ 2,1 bilhões em 2020

O estudo ainda aponta que as marcas americanas de jogos de azar, como DraftKings e FanDuel, ampliaram seus lucros com a legalização da modalidade nos Estados Unidos, impulsionada pela revogação de leis que restringiam as apostas.

Empresas de semicondutores como Nvidia, AMD e TSMC avançam com novas tecnologias, enquanto Apple e Microsoft mantêm sua liderança, inovando a partir de posições consolidadas em um mercado em constante evolução.

No e-commerce, a Pinduoduo segue a estratégia de Apple e Microsoft, investindo em um ecossistema que integra redes sociais e compras online. Já a fabricante de veículos elétricos BYD e a farmacêutica Lilly respondem às novas demandas de consumidores em transformação.

Segundo David Haigh, presidente e CEO da Brand Finance, a análise sobre o crescimento das empresas desde 2020 mostra que as empresas de tecnologia não detêm o monopólio do crescimento sustentável de valor de marca.

"Essa visão de longo prazo também reforça outra tendência global importante: como marcas chinesas como TikTok, Pinduoduo e BYD estão liderando a carga criando valor e desafiando líderes de marca estabelecidos", diz o CEO da Brand Finance.

"À medida que a China continua a refinar suas estratégias de construção de marca e se concentrar na qualidade, esperamos ver mais empresas chinesas entrarem no mercado global em 2025", diz o executivo.

Embora essas marcas tenham crescido de maneiras diferentes, em termos gerais, seus caminhos nos últimos cinco anos foram orgânicos e lineares. Nenhuma das dez marcas com maior crescimento de valor pertence ao setor que mais agregou valor desde 2020: Mídia, com alta de 125%, encapsulando a transformação das marcas de mídia de fonte de notícias para ferramentas indispensáveis usadas diariamente em todo o mundo.

Marca de crescimento mais rápido

A e& é a marca de crescimento mais rápido do mundo em 2025, registrando um aumento de oito vezes no valor da marca, que atingiu US$ 15,3 bilhões. Esse crescimento reflete o ápice de uma transição estratégica, gerida ao longo de três anos, com a consolidação de sua identidade unificada sob a marca Etisalat by e&.

O crescimento do valor da marca "like for like" é de 13%. A Nvidia, com o maior crescimento "like for like" de 98%, é a segunda marca de crescimento mais rápido para 2025.

Marca mais forte do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, o WeChat é reconhecido como a marca mais forte do mundo, com uma pontuação de 95,2 no Brand Strength Index (BSI), consolidando seu papel como líder global graças ao seu ecossistema abrangente e à integração de serviços.

Países que mais se destacaram

A Apple lidera entre as 193 marcas americanas presentes no ranking, representando mais da metade do valor total. China e Alemanha ocupam o segundo e terceiro lugares, com 69 e 27 marcas, respectivamente, e respondem por 15% e 6% do valor global das marcas.

Setores e países mais valiosos

Em todos os setores, o bancário lidera com 79 marcas, que representam 13% do valor total, seguido pelo varejo, com 45 marcas, correspondendo a 11%. A mídia ocupa o terceiro lugar, com 23 marcas, representando 10%.

Confira as 10 marcas mais valiosas do mundo em 2025

1. Apple: valor da marca de US$ 574,5 bilhões

2. Microsoft: valor da marca de US$ 461,1 bilhões

3. Google: valor da marca de US$ 413,0 bilhões

4. Amazon: valor da marca de US$ 356,4 bilhões

5. Walmart: valor da marca de US$ 137,2 bilhões

6. Samsung Group: valor da marca de US$ 110,6 bilhões

7. TikTok/Douyin: valor de marca de US$ 105,8 bilhões

8. Facebook: valor de marca de US$ 91,46 bilhões

9. Nvidia: valor de marca de US$ 87,9 bilhões

10. State Grid Corporation of China: valor de marca de US$ 85,63 bilhões

O ranking completo está disponível no site da Brand Finance.