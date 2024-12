Leilão com peças de Tom Brady arrecada US$ 9 milhões

A casa de leilões Sotheby's arrecadou US$ 9 milhões na terça à noite ao vender os 41 itens da "GOAT Collection", todos do ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Só os relógios renderam US$ 4,6 milhões.

O raro Rolex Daytona Paul Newman "John Player Special" de ouro amarelo de 1969 foi vendido por US$ 1,1 milhão, tornando-se o item mais caro do leilão.

O relógio foi usado pela primeira vez por Brady na temporada de 2023 da NFL durante uma cerimônia no Gillette Stadium, onde o dono do New England Patriots, Robert Kraft, anunciou que o quarterback sete vezes vencedor do Super Bowl seria introduzido no Patriots Hall of Fame.

Quatro colecionadores lutaram pela chance de possuir um pedaço da história de Brady de seus dias na Universidade de Michigan. Sua última camisa usada no dia do jogo da faculdade arrecadou US$ 792.000. Brady marcou quatro touchdowns naquele jogo icônico.

"Independentemente de sua lealdade ao time, os colecionadores se reuniram para admirar essas lembranças da carreira icônica de Tom, honrando e respeitando as realizações notáveis ​​do The GOAT", disse Brahm Wachter, chefe de itens modernos colecionáveis ​​da Sotheby's, à CNBC.

A casa de leilões tem apostado mais no ramo esportivo ultimamente com o objetivo de trazer uma clientela nova e mais jovem.

A Sotheby's disse que das 800 pessoas registradas para participar do leilão de terça-feira, 34% eram novos clientes e 40% tinham menos de 40 anos.