Golpe: Receita Federal alerta para sites falsos de leilões

A Receita Federal emitiu um alerta sobre sites falsos que simulam o leilão eletrônico de mercadorias apreendidas, utilizando indevidamente o logotipo oficial do órgão.

A única forma de participar dos leilões da Receita Federal é por meio do e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento, no site oficial da instituição. O sistema oficial é seguro e opera exclusivamente na plataforma da Receita.

De acordo com o comunicado, os pagamentos dos lotes arrematados devem ocorrer apenas via DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais). O órgão reforça que não solicita pagamentos por PIX, transferência bancária ou qualquer outro método similar.

As informações oficiais sobre o leilão de mercadorias apreendidas estão disponíveis apenas no site da Receita Federal, garantindo que os interessados não sejam vítimas de golpes.

Como participar com segurança:

Acesse o e-CAC através do site oficial da Receita Federal.

Confirme os dados e condições do leilão.

Realize o pagamento somente via DARF emitido pelo sistema.

A Receita reforça que desconfie de plataformas externas e busque informações sempre nos canais oficiais.