As lições de Tom Brady sobre trabalho em equipe que podem transformar sua carreira

Com uma carreira de mais de duas décadas na NFL e sete títulos do Super Bowl, Tom Brady é um exemplo de liderança no esporte. Em um artigo recente publicado na Harvard Business Review, Brady, ao lado de Nitin Nohria, ex-reitor da Harvard Business School, compartilhou sete dicas essenciais para ser um bom colega de equipe. Segundo os autores, a capacidade de Brady de melhorar o desempenho de seus colegas de equipe foi crucial para o sucesso de suas equipes, e essas lições podem ser aplicadas em qualquer ambiente de trabalho.

Especialistas como Liane Davey, ouvida pela CNBC, que aconselha equipes de grandes empresas como Amazon e Walmart, veem valor nas dicas de Brady, mas advertem que nem todas as práticas de esportes de elite são diretamente aplicáveis no ambiente corporativo. Ainda assim, há lições importantes para equipes em qualquer setor.

Aprecie colegas com metas diferentes

Brady recomenda valorizar todos os membros da equipe, especialmente aqueles que muitas vezes são subestimados. No ambiente corporativo, isso pode ser expandido para reconhecer colegas com diferentes objetivos. Enquanto em uma equipe esportiva todos trabalham para vencer, no trabalho, os diferentes departamentos podem ter metas que entram em conflito. Saber apreciar esses diferentes objetivos e reconhecer o valor que cada membro traz para a equipe é fundamental para o sucesso.

Ser claro sobre o esforço necessário

Brady fala sobre a importância de estabelecer uma cultura de esforço máximo. No entanto, Davey sugere que no trabalho, não é realista esperar 100% de esforço o tempo todo. Em vez disso, as equipes devem ser claras sobre quando o esforço total é necessário e quando é aceitável reduzir o ritmo. Isso também envolve entender a cultura da empresa e alinhar as expectativas antes de ingressar nela.

Feedback direto é essencial

Algo que Brady destaca e que Davey concorda ser crucial no trabalho é a importância de fornecer feedback direto. A franqueza, quando feita de forma construtiva, pode ajudar a equipe a crescer e melhorar o desempenho. O feedback honesto, sem ataques pessoais, é uma característica de equipes bem-sucedidas, que se beneficiam do conflito saudável e da responsabilidade coletiva.

Construir conexões dentro da equipe

Brady descreve como os momentos de camaradagem fora do campo ajudam a fortalecer as relações dentro da equipe. No ambiente de trabalho, nem sempre há oportunidade para viagens de integração, mas pequenas interações durante o expediente podem criar laços de confiança. Esses momentos de conexão são fundamentais para construir uma equipe coesa, que confia e apoia os colegas, o que, por sua vez, leva a um desempenho melhor.

Mesmo com as diferenças entre o esporte de elite e o ambiente corporativo, a capacidade de se adaptar, valorizar diferentes perspectivas e fornecer feedback franco são qualidades essenciais para qualquer equipe de alto desempenho.