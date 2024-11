Tom Brady revela segredo para o sucesso: “Fracassar é incrível”

Apesar de ser o jogador mais vitorioso da história da NFL, com sete títulos do Super Bowl, Tom Brady sabe o que é lidar com o fracasso e, na sua visão, ele é uma peça fundamental para o sucesso. Em uma conversa no Fortune Global Forum em Nova York, Brady abordou a importância de enfrentar adversidades e aprender com os próprios erros. "Para mim, o fracasso é incrível", disse Brady, enfatizando que a chave para desenvolver uma mentalidade vencedora é passar por momentos difíceis e superá-los.

Brady compartilhou que, durante seu tempo de colégio em San Mateo, Califórnia, ele era o quarterback reserva de um time que perdeu todos os jogos de uma temporada. "Nós éramos 0-8, estávamos terríveis, e ainda assim não me colocavam para jogar", relembrou. Somente quando o quarterback titular desistiu para focar no basquete, Brady pôde assumir a posição, e foi a partir daí que sua paixão pelo futebol americano começou a se desenvolver. Contudo, ainda levaria anos e mais obstáculos antes de se destacar como titular na Universidade de Michigan e, posteriormente, ser selecionado apenas na sexta rodada do draft da NFL, em 2000.

Ao longo de sua carreira de duas décadas com o New England Patriots, onde venceu seis Super Bowls, e em suas três temporadas com o Tampa Bay Buccaneers, onde conquistou o sétimo título, Brady construiu uma trajetória marcada por persistência e superação. Atualmente, aposentado dos campos desde 2023, ele atua como comentarista da Fox Sports e também é empreendedor. Entre suas iniciativas empresariais está a TB12, empresa de saúde e nutrição fundada em 2013, que foi recentemente incorporada pela marca de fitness Nobull.

“Fracasso como caminho para a autoconfiança e resiliência”

Brady vê o fracasso como o fator determinante para os que buscam uma mentalidade vencedora. "A realidade nos negócios e na carreira é superar a adversidade. A única forma de fazer isso é falhando e encontrando soluções para seguir adiante," afirmou. Para ele, a autoconfiança é construída ao lidar com esses desafios, o que abre portas para novas oportunidades de sucesso. "Fracassar é incrível, pois nos obriga a olhar para dentro e entender o que podemos fazer melhor."

Na sua visão, a habilidade de reconhecer erros e assumir a responsabilidade é crucial para uma liderança forte. Brady comenta que frequentemente vê atletas culpando outros, seja o técnico ou os colegas de time, pelos próprios erros. "Vejo atletas que cometem erros e dizem que precisam fazer um trabalho melhor. Estes são os verdadeiros líderes", afirmou, reforçando que a humildade para admitir falhas e a disposição para melhorar são traços que definem um bom líder.