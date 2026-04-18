Premier League hoje: Tottenham x Brighton terá transmissão ao vivo; veja onde

Tottenham e Brighton se enfrentam neste sábado, 18, às 13h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Tottenham x Brighton hoje: onde assistir ao vivo

O confronto entre Tottenham e Brighton terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV: ESPN;

Streaming: Disney+.

Tottenham x Brighton: informações do jogo

Jogo: Tottenham x Brighton;

Tottenham x Brighton; Competição: Premier League 2025/26 (33ª rodada);

Premier League 2025/26 (33ª rodada); Data: sábado, 18 de abril de 2026;

sábado, 18 de abril de 2026; Horário: 13h30 (de Brasília);

13h30 (de Brasília); Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres.

A partida é válida por mais uma rodada do Campeonato Inglês, com as equipes buscando pontos importantes na reta final da temporada. O duelo promete movimentar a tabela da Premier League e atrair a atenção dos torcedores que acompanham o futebol inglês ao vivo.