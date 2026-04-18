Premier League hoje: Tottenham x Brighton terá transmissão ao vivo; veja onde

LIVERPOOL, INGLATERRA – 15 DE MARÇO: Alisson Becker, do Liverpool FC, observa durante a partida da Premier League entre Liverpool e Tottenham Hotspur no Anfield, em Liverpool, Inglaterra, em 15 de março de 2026. ((Foto: Michael Regan/Getty Images))
Redação Exame
Publicado em 18 de abril de 2026 às 13h24.
Tottenham e Brighton se enfrentam neste sábado, 18, às 13h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.
O confronto entre Tottenham e Brighton terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:
A partida é válida por mais uma rodada do Campeonato Inglês, com as equipes buscando pontos importantes na reta final da temporada. O duelo promete movimentar a tabela da Premier League e atrair a atenção dos torcedores que acompanham o futebol inglês ao vivo.