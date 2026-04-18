Esporte

Premier League hoje: Tottenham x Brighton terá transmissão ao vivo; veja onde

Equipes se enfrentam neste sábado pela 33ª rodada do Inglês

LIVERPOOL, INGLATERRA – 15 DE MARÇO: Alisson Becker, do Liverpool FC, observa durante a partida da Premier League entre Liverpool e Tottenham Hotspur no Anfield, em Liverpool, Inglaterra, em 15 de março de 2026. ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

LIVERPOOL, INGLATERRA – 15 DE MARÇO: Alisson Becker, do Liverpool FC, observa durante a partida da Premier League entre Liverpool e Tottenham Hotspur no Anfield, em Liverpool, Inglaterra, em 15 de março de 2026. ((Foto: Michael Regan/Getty Images))

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 13h24.

Tottenham e Brighton se enfrentam neste sábado, 18, às 13h30 (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Tottenham x Brighton hoje: onde assistir ao vivo

O confronto entre Tottenham e Brighton terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

  • TV: ESPN;
  • Streaming: Disney+.

Tottenham x Brighton: informações do jogo

  • Jogo: Tottenham x Brighton;
  • Competição: Premier League 2025/26 (33ª rodada);
  • Data: sábado, 18 de abril de 2026;
  • Horário: 13h30 (de Brasília);
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres.

A partida é válida por mais uma rodada do Campeonato Inglês, com as equipes buscando pontos importantes na reta final da temporada. O duelo promete movimentar a tabela da Premier League e atrair a atenção dos torcedores que acompanham o futebol inglês ao vivo.

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