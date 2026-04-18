Bournemouth vence Newcastle pela Premier League neste sábado; veja os gols

O Bournemouth venceu o Newcastle por 2 a 1 na partida que aconteceu neste sábado, 18. O jogo se iniciou às 11h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League, em St. James' Park, na Inglaterra. A transmissão no Brasil aconteceu pelo streaming Disney +.

Gols de Newcastle x Bournemouth

O Bournemouth abriu o placar com Marcus Tavernier, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Newcastle reagiu na etapa final com William Osula, que empatou aos 68 minutos. No entanto, Adrien Truffert garantiu a vitória dos visitantes ao marcar aos 85 minutos.

Newcastle x Bournemouth hoje: como cada time chegou?

O Newcastle chegou para o confronto pela Premier League neste sábado ocupando a 14ª posição na tabela da Premier League, com 42 pontos. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace e busca recuperação diante de sua torcida.

Já o Bournemouth aparece na 11ª colocação, com 45 pontos, e vive momento mais positivo. O time surpreendeu o líder Arsenal na rodada anterior, vencendo por 2 a 1, resultado que elevou a confiança para o duelo fora de casa. Com a vitória, o time conquista três pontos na Premier League.