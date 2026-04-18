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Bournemouth vence Newcastle pela Premier League neste sábado; veja os gols

Equipe visitante decide no fim e conquista três pontos na Premier League.

Gol de Adrien Truffert aos 85 minutos garante vitória fora de casa em jogo equilibrado.

Gol de Adrien Truffert aos 85 minutos garante vitória fora de casa em jogo equilibrado.

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 13h04.

O Bournemouth venceu o Newcastle por 2 a 1 na partida que aconteceu neste sábado, 18. O jogo se iniciou às 11h (horário de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League, em St. James' Park, na Inglaterra. A transmissão no Brasil aconteceu pelo streaming Disney +.

Gols de Newcastle x Bournemouth

O Bournemouth abriu o placar com Marcus Tavernier, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Newcastle reagiu na etapa final com William Osula, que empatou aos 68 minutos. No entanto, Adrien Truffert garantiu a vitória dos visitantes ao marcar aos 85 minutos.

Newcastle x Bournemouth hoje: como cada time chegou?

O Newcastle chegou para o confronto pela Premier League neste sábado ocupando a 14ª posição na tabela da Premier League, com 42 pontos. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace e busca recuperação diante de sua torcida.

Já o Bournemouth aparece na 11ª colocação, com 45 pontos, e vive momento mais positivo. O time surpreendeu o líder Arsenal na rodada anterior, vencendo por 2 a 1, resultado que elevou a confiança para o duelo fora de casa. Com a vitória, o time conquista três pontos na Premier League.

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