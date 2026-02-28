Esporte

Laterais, substituições e VAR: as novas regras da IFAB para a Copa do Mundo

Mudanças foram divulgadas neste sábado, 28, e também serão aplicadas no início da temporada 2026/2027 do futebol europeu

IFAB aprova novas regras para acelerar jogos na Copa do Mundo de 2026 (NESImages/DeFodi/Getty Images)

IFAB aprova novas regras para acelerar jogos na Copa do Mundo de 2026 (NESImages/DeFodi/Getty Images)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 17h16.

Última atualização em 28 de fevereiro de 2026 às 17h25.

A International Board (IFAB) anunciou neste sábado, 28, mudanças nas regras do futebol que serão implementadas a partir da Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

As mudanças foram aprovadas após uma assembleia geral junto à Fifa e visam tornar as partidas mais dinâmicas. Além do Mundial, serão aplicada já no início da temporada 2026/2027 do futebol europeu.

Arremessos laterais e tiros de meta

A regra da contagem regressiva foi estendida para laterais e tiros de meta. Se o árbitro considerar que o jogador está demorando excessivamento ou atrasando deliberadamente a cobrança, deverá iniciar uma contagem visual de cinco segundos.

Caso a bola não seja colocada em jogo ao fim do tempo, o lateral será revertido para o adversário e o tiro de meta resultará em escanteio para a equipe oponente.

Troféu da Copa do Mundo chega ao México e inicia tour por Guadalajara sob forte esquema de segurança

Substituições com tempo limitado

Os jogadores substituídos deverão deixar o campo em até dez segundos após a exibição da placa ou o sinal do árbitro. Se o prazo não for cumprido, o atleta terá de sair normalmente, mas o substituto só poderá entrar na primeira paralisação após um minuto de bola em jogo.

Atendimento médico e permanência fora de campo

Quando um jogador receber avaliação médica em campo e a partida for interrompida, ele deverá ficar pelo menos 1 minuto fora de campo após o retomada.

Ajustes no protocolo do VAR

O árbitro de vídeo poderá auxiliar em casos de segundo cartão amarelo claramente incorreto, erro de identidade - quando o cartão é aplicado ao jogador ou equipe errados - e escanteio concedido de forma claramente equivocada, desde que a revisão seja imediata e não atrase o reinício.

O IFAB também autorizou testes para avaliar táticas de atraso de saída por lesão cometidas por goleiros e para propor opções que visem coibir esse comportamento.

Quantos jogos Neymar terá até a convocação para a Copa?

Outras mudanças nas Regras do Jogo 2026/27

A edição 2026/27, válida a partir de 1º de julho de 2026 (com possibilidade de adoção antecipada por competições iniciadas antes) trará novas alterações.

  • Regra 3 - substituições: em amistosos internacionais da seleção principal "A", o número de substituições poderá chegar a oito, com possibilidade de acordo entre as equipes para ampliar até 11;
  • Regra 4 - equipamentos: Itens não perigosos de jogadores passam a ser permitidos se estiverem devidamente cobertos;
  • Regra 5 - árbitro: câmeras corporais em árbitros poderão ser usadas como opção de competição;
  • Regra 8 - início e reinício do jogo: a regra da bola ao chão foi esclarecida para garantir a posse à equipe que a manteria ou conquistaria caso o jogo não fosse interrompido;
  • Regra 12 - faltas e conduta antidesportiva: quando o árbitro aplicar a vantagem por uma infração que teria sido considerada como impedimento de uma clara oportunidade de gol, o jogador infrator não será advertido se um gol for marcado, uma vez que a infração não impediu o discorrer da jogada;

O IFAB também abriu consultas para discutir medidas em casos de abandono deliberado de campo como protesto e sobre jogadores que cobrem a boca ao confrontar adversários - situação foi alvo de grande polêmica na última semana depois que Vinicius Jr., do Real Madrid, acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo durante a partida da Champions League.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFifaCopa do MundoFutebol europeuJogadores de futebol

Mais de Esporte

Troféu da Copa do Mundo chega ao México e inicia tour por Guadalajara sob forte esquema de segurança

Leeds x Manchester City: onde assistir e horário pela Premier League

Barcelona x Villarreal: onde assistir e horário pela La Liga

Novorizontino x Corinthians: onde assistir e horário pela semifinal do Campeonato Paulista

Mais na Exame

Mundo

Comissão investiga acidente aéreo que deixou ao menos 22 mortos na Bolívia

Esporte

Troféu da Copa do Mundo chega ao México e inicia tour por Guadalajara sob forte esquema de segurança

Carreira

‘Saúde não é só física, é também mental e social’, diz presidente do Grupo Fleury

Casual

Birkenstock lança capítulo dois da coleção Ensemble 1774