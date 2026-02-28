Laterais, substituições e VAR: as novas regras da IFAB para a Copa do Mundo

A International Board (IFAB) anunciou neste sábado, 28, mudanças nas regras do futebol que serão implementadas a partir da Copa do Mundo, que acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

As mudanças foram aprovadas após uma assembleia geral junto à Fifa e visam tornar as partidas mais dinâmicas. Além do Mundial, serão aplicada já no início da temporada 2026/2027 do futebol europeu.

Arremessos laterais e tiros de meta

A regra da contagem regressiva foi estendida para laterais e tiros de meta. Se o árbitro considerar que o jogador está demorando excessivamento ou atrasando deliberadamente a cobrança, deverá iniciar uma contagem visual de cinco segundos.

Caso a bola não seja colocada em jogo ao fim do tempo, o lateral será revertido para o adversário e o tiro de meta resultará em escanteio para a equipe oponente.

Substituições com tempo limitado

Os jogadores substituídos deverão deixar o campo em até dez segundos após a exibição da placa ou o sinal do árbitro. Se o prazo não for cumprido, o atleta terá de sair normalmente, mas o substituto só poderá entrar na primeira paralisação após um minuto de bola em jogo.

Atendimento médico e permanência fora de campo

Quando um jogador receber avaliação médica em campo e a partida for interrompida, ele deverá ficar pelo menos 1 minuto fora de campo após o retomada.

Ajustes no protocolo do VAR

O árbitro de vídeo poderá auxiliar em casos de segundo cartão amarelo claramente incorreto, erro de identidade - quando o cartão é aplicado ao jogador ou equipe errados - e escanteio concedido de forma claramente equivocada, desde que a revisão seja imediata e não atrase o reinício.

O IFAB também autorizou testes para avaliar táticas de atraso de saída por lesão cometidas por goleiros e para propor opções que visem coibir esse comportamento.

Outras mudanças nas Regras do Jogo 2026/27

A edição 2026/27, válida a partir de 1º de julho de 2026 (com possibilidade de adoção antecipada por competições iniciadas antes) trará novas alterações.

Regra 3 - substituições: em amistosos internacionais da seleção principal "A", o número de substituições poderá chegar a oito, com possibilidade de acordo entre as equipes para ampliar até 11;

em amistosos internacionais da seleção principal "A", o número de substituições poderá chegar a oito, com possibilidade de acordo entre as equipes para ampliar até 11; Regra 4 - equipamentos: Itens não perigosos de jogadores passam a ser permitidos se estiverem devidamente cobertos;

Itens não perigosos de jogadores passam a ser permitidos se estiverem devidamente cobertos; Regra 5 - árbitro: câmeras corporais em árbitros poderão ser usadas como opção de competição;

câmeras corporais em árbitros poderão ser usadas como opção de competição; Regra 8 - início e reinício do jogo: a regra da bola ao chão foi esclarecida para garantir a posse à equipe que a manteria ou conquistaria caso o jogo não fosse interrompido;

a regra da bola ao chão foi esclarecida para garantir a posse à equipe que a manteria ou conquistaria caso o jogo não fosse interrompido; Regra 12 - faltas e conduta antidesportiva: quando o árbitro aplicar a vantagem por uma infração que teria sido considerada como impedimento de uma clara oportunidade de gol, o jogador infrator não será advertido se um gol for marcado, uma vez que a infração não impediu o discorrer da jogada;

O IFAB também abriu consultas para discutir medidas em casos de abandono deliberado de campo como protesto e sobre jogadores que cobrem a boca ao confrontar adversários - situação foi alvo de grande polêmica na última semana depois que Vinicius Jr., do Real Madrid, acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo durante a partida da Champions League.