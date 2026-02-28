Troféu da Copa do Mundo chega ao México e inicia tour por Guadalajara sob forte esquema de segurança

A taça da Copa do Mundo da Fifa desembarcou no México na sexta-feira para iniciar um tour por nove cidades, como parte da preparação para o Mundial de 2026. A visita ocorre sob reforço na segurança após uma recente escalada de violência ligada ao narcotráfico.

A preocupação aumentou após ataques promovidos por grupos criminosos no domingo, em resposta à operação militar que terminou com a morte de Nemesio Oseguera, o “El Mencho”, apontado como líder do crime organizado.

Apesar do cenário, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou em telefonema à presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na quinta-feira, a confiança no México como um dos países-sede da Copa, ao lado de Estados Unidos e Canadá.

“O México está pronto para receber todos os visitantes. Equipes e torcedores podem ter certeza de que serão acolhidos de braços abertos”, afirmou o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, durante a recepção do troféu. Segundo ele, o país é “seguro e hospitaleiro”.

De la Fuente ressaltou que a ligação de Infantino a Sheinbaum reforça a confiança internacional na capacidade mexicana de organizar o torneio.

A taça chegou ao Aeroporto Internacional Felipe Ángeles e foi recebida também pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ronald Johnson, e pela governadora Delfina Gómez. Participaram ainda do evento o ex-zagueiro argentino Roberto Ayala, integrante da comissão técnica da seleção campeã da Copa do Catar em 2022, e o ex-atacante mexicano Hugo Sánchez.

O tour passará por nove cidades. A primeira parada será em Guadalajara, entre 28 de fevereiro e 2 de março. Em seguida, o troféu seguirá para León (4 e 5 de março), Veracruz (6 e 7), Chihuahua (9 e 10), Querétaro (11 e 12), Monterrey (14 a 16), Puebla (18 e 19), Mérida (21 e 22) e encerrará a visita na Cidade do México, de 5 a 8 de junho, palco da abertura do Mundial.

A representante do governo mexicano para a Copa, Gabriela Cuevas, destacou o simbolismo de Guadalajara ser a primeira cidade a receber o troféu. Segundo ela, o estado de Jalisco demonstra a importância do trabalho conjunto e do enfrentamento ao crime com inteligência e cooperação, além de ações voltadas às causas estruturais da violência.

*Com informações da AFP